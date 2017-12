Bp Tadeusz Pieronek #TYLKONATEMAT: Kościół to wielka wspólnota, można się w niej odnaleźć z bardzo różnymi poglądami

P

Zdaniem bp. Tadeusza Pieronka, w Boże Narodzenie trzeba za wszelką cenę uciekać od tematów politycznych, bo zepsują one święta. • Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta

To bp Tadeusz Pieronek prowadził uroczystości pogrzebowe Piotra Szczęsnego. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

W ocenie bp. Tadeusza Pieronka, obecna władza nie chce prawdziwego dialogu z Kościołem. • Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta

Bp Tadeusz Pieronek wątpi, by Jan Paweł II chciał takiej rechrystianizacji Europy, jaką zapowiada rząd PiS. • Fot. Krzysztof Karolczyk / Agencja Gazeta

POLUB NAS NA FACEBOOKU

rzecież nie ma do lepszej okazji do wygaszenia wojny polsko-polskiej niż święta Bożego Narodzenia. To świetny czas, by mówić o tym, kim naprawdę jesteśmy i po co istniejemy. A istniejemy dla prawdziwego braterstwa! Nadchodzi najlepszy czas, by nad budowaniem tego braterstwa rzetelnie popracować – mówi #TYLKONATEMAT bp Tadeusz Pieronek. Były sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski wyjaśnia nam, czy dobry katolik może nie popierać PiS i ocenia szanse premiera Mateusza Morawieckiego na rechrystianizację Europy.Nie da się ukryć, że pewnie będzie z tą polityką problem. Trzeba jednak jakoś się na święta przygotować i pod tym kątem. Wszystkim radzę więc wyciszyć się w Boże Narodzenie także politycznie. Naprawdę, w tym czasie lepiej nie wchodzić w burzliwe dyskusje. Bo to na pewno zepsuje całe święta.Oczywiście przy wielu wigilijnych stołach pewnie znajdą się tacy ludzie, którzy na to polityczne wyciszenie nie pozwolą. Jednak wówczas warto spróbować im przerwać, wskazując, iż nie jesteśmy zainteresowanie sporami w tym miejscu. Tłumaczmy im, że teraz jest czas na świętowanie i wypoczynek.Oczywiście, że można to pogodzić! To jest wielkie niebezpieczeństwo dla Kościoła oraz zdrowia społecznego, gdy jakiś polityk wykorzystuje wiarę, by przekonywać, że jest nowym zbawcą świata. Gdy przekonuje, że tylko jemu trzeba wierzyć, a wszyscy inni nie mają racji. Nigdy takiego wszechwiedzącego polityka nie było. A jeśli wyglądało na to, że takowy był, to tylko za sprawą sfałszowanych wyborów. Znamy to wszystko z przeszłości.Ja nie uznaję żadnego Kościoła partyjnego, czy tzw. Kościoła smoleńskiego. Jest jeden Kościół ! Kościół, który jest tak wielką wspólnotą, że można się w niej odnaleźć z bardzo różnymi poglądami politycznymi.To zwykle zależy od pewnej kultury, od taktu danego duchownego... W niektórych gronach te spory o politykę przebiegają naprawdę ostro. Są jednak i sytuacje, gdy na temat polityki zapada cisza, bo wiadomo, że w pewnym gronie wszyscy myślą podobnie.Ogólnie sytuacja wśród duchowieństwa jest jednak groźna, bo to naiwne myślenie partyjne wkrada się na ambony. Osobiście znam takie przypadki, gdy ludzie wychodzili z kościoła mówiąc: "przepraszam, ale nie przyszedłem tu słuchać wiecu politycznego tylko Słowa Bożego".Przecież nie ma do tego lepszej okazji niż Pasterka, a po niej całe święta Bożego Narodzenia. To świetny czas, by mówić o tym, kim naprawdę jesteśmy i po co istniejemy. A istniejemy dla prawdziwego braterstwa! Nadchodzi najlepszy czas, by nad budowaniem tego braterstwa rzetelnie popracować.To nie czas, by przekonywać samych siebie o tym, że mamy najlepsze poglądy na wszystko i te poglądy narzucać innym. Księża muszą przypominać wiernym, że to są święta pokoju, radości i zgody. Tego się trzeba zawsze trzymać.Mogą i powinni!Władza doskonale wiedziała, że Konferencja Episkopatu Polski miała swoje zdanie na temat sądów i nie akceptowała zaproponowanych rozwiązań. Jednak już wówczas, gdy nawet w kwestii pomocy uchodźcom nie można się było dogadać z rządzącymi, gdy nie chciano pozwolić na to, by choć jeden człowiek przyjechał do Polski na leczenie, wyraźnie było widać, że żadnego prawdziwego dialogu z Kościołem nie będzie...Rechrystianizacja Europy byłaby dobrym zjawiskiem. Bo widzimy wyraźnie, że te wszystkie wypaczenia w życiu politycznym, społecznym, a także gospodarczym tak naprawdę mają swoje źródło w tym, iż człowiek nie przestrzega podstawowych praw. Tych praw, które zapisane są w Dekalogu. Dlatego próba odrodzenia prawdziwych chrześcijańskich korzeni Europy na pewno byłaby dobra.Jeśli jednak ktoś chce się zabierać do tej rechrystianizacji Starego Kontynentu, sam powinien być czysty. Wątpię więc, czy taki plan powiódłby się akurat tym ludziom. Rechrystianizacja to nic innego, jak ewangelizowanie. A rządy nie są od ewangelizowania, tylko od dobrego rządzenia państwami.Oczywiście, że tak sobie tego nie wyobrażał! Rząd jest od rządzenia. A rządzić powinien w oparciu o zasady moralne. Jeśli nawet tego nie robi, niech nie snuje nierealnych planów rechrystianizacji.Życzyłbym sobie jednak powstrzymania tego dzikiego napadu na wolność i niezależność polskich sądów.Chciałbym, by wykazywali się bardziej zdrowym myśleniem.