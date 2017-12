Własny dach nad głową zamiast własnego M. Ten rodzaj budownictwa zmienia gusta Polaków

Rośnie zainteresowanie Polaków budową własnego domu. Redukującą koszty, przyjazną środowisku oraz przewidywalną realizację tego marzenia zapewnia budownictwo prefabrykowane • Materiały prasowe

Historia Piotra i Agnieszki, którzy zdecydowali się na budowę domu rodzinnego wykonanego w całości przez jedną firmę - Danwood • YouTube / naTemat

Fabrykę Danwood w Bielsku Podlaskim opuszcza rocznie 1200 domów, które budowane są w całej Europie • YouTube / naTemat

Przykład gotowego domu z elementów prefabrykowanych - projekt Classic 184 autorstwa polskiej firmy Danwood • Materiały prasowe

Artykuł powstał we współpracy z Danwood

olnoć, Tomku, w swoim domku. Coraz więcej Polaków, chcąc zaznać wyrażanej tym porzekadłem swobody, decyduje się na budowę jednorodzinnego domu zamiast kupna mieszkania, które zazwyczaj wiąże się z mniejszą przestrzenią lokatorskiej wolności. Jak pokazuje raport Open Finance, liczba domów budowanych w Polsce jest najwyższa od ponad 8 lat. Na ten trend wpływ mają też oczywiście rosnące ceny mieszkań.W sektorze budownictwa indywidualnego dane z ostatnich lat wyciągają na światło dzienne ciekawą korelację. Okazuje się, że gdy od drożyzny na rynku mieszkaniowym mijają mniej więcej 1-2 lata, w Polakach budzi się chęć budowy ''własnego dachu nad głową''. Takie zjawisko miało miejsce w latach 2005-2008, kiedy z powodu rosnących cen mieszkań liczba budów rozpoczynanych przez inwestorów indywidualnych wzrosła o ponad połowę.Z podobnym ożywieniem mamy teraz właśnie do czynienia. Kiedy ceny mieszkań zaczęły rosnąć od połowy 2013 roku, z początkiem 2015 zaczęła zauważalnie wzrastać liczba budowanych domów jednorodzinnych. Od drugiej połowy 2016 możemy już mówić o prawdziwym boomie w obszarze inwestycji na budowę domów wolnostojących.Kto również jest skłonny – z takich czy innych powodów – ulec tej modzie i dołączyć do grona posiadaczy wymarzonego domu z ogródkiem, powinien pamiętać, że z budową domu wiążą się pewne koszty, o których wiele osób zapomina. Powiedzenie ''czas to pieniądz'' brzmi znajomo? To właśnie pierwszy z tych kosztów – czas, jaki będziemy musieli poświecić na pogłębianie wiedzy budowlanej, poszukiwania fachowej ekipy, wyszukiwanie materiałów i sprawdzanie postępu prac.Kolejnym jest koszt wynajmu lub utrzymania nieruchomości, w której mieszkamy na czas budowy. Bieżące wydatki na czynsz warto uwzględnić przy wyliczeniach dotyczących ceny metra kwadratowego nowo budowanego domu. Dochodzi jeszcze gwarancja. W przypadku, kiedy budowa odbywa się systemem gospodarczym, musimy wziąć pod uwagę koszty po zakończeniu budowy, związane np. z błędami, jakie ewentualnie popełnili robotnicy z ekipy budowlanej.Na koniec kwestia domowej ekonomii. W wielu przypadkach wybór tańszych materiałów budowlanych prawdopodobnie wcześniej czy później wygeneruje wyższe koszty codziennego utrzymania. Najmocniej te zaniedbania w domu jednorodzinnym uderzą po kieszeni zimą, kiedy przychodzące rachunki za ogrzewanie boleśnie uświadomią, że oszczędzania na elementach zapewniających odpowiednie parametry cieplne nie było najlepszym pomysłem.Jak podpowiada Danwood – największy producent domów gotowych w Polsce, aktywny w branży od 1995 roku – gwarancję na niższe koszty eksploatacji i dużą szczelność daje tzw. budownictwo prefabrykowane, które polega na budowie domów na bazie elementów uprzednio wyprodukowanych w fabryce. Dla przykładu, elementy ścienne wyposażone są już w przyłącza elektryczne i hydrauliczne (skraca to czas na montaż instalacji elektrycznych i hydraulicznych), a gotowe do transportu ściany mają już zamontowane okna, rolety i drzwi wejściowe.W budownictwie prefabrykowanym wszystkie elementy domu trafiają więc z fabryki wprost na plac budowy. Budynek w stanie surowym jest gotowy w ciągu jednego dnia, a w przypadku większych domów do 2 dni. Układanie dachówek i montaż rynien dachowych to również kwestia paru dni. Po około 8-12 tygodniach dom jest gotowy do zamieszkania – wytapetowany, pomalowany, wyłożony glazurą i terakotą oraz wyposażony w podłogi, drzwi, instalacje elektryczne i grzewcze.W przypadku Danwoodu, jednej z najbardziej liczących się w Europie Zachodniej polskich firm budujących prefabrykowane domy, oddawane do użytku budynki wyróżniają się nie tylko solidną konstrukcją, ale także energooszczędnością – wszystkie domy niezależnie od wybranej techniki grzewczej standardowo zużywają od 40 do 70 kWh/m2 rocznie. Każdy z nich objęty jest zawsze 30-letnią gwarancją, jako że firma realizuje kompleksowo inwestycję – od projektu, poprzez produkcję elementów, do budowy domu. Pozwala to zarazem na precyzyjne wyliczenie ceny za wymarzony dach nad głową.Więcej informacji o technologii budownictwa prefabrykowanego można znaleźć na stronie Danwoodu