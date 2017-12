Co sondaż to inny wynik. Nagle okazuje się, że decyzję Andrzeja Dudy popiera aż 44 proc. Polaków

Co pracownia to inny wynik. Tym razem okazuje się, że aż 44 procent Polaków popiera podpisanie ustaw o KRS i SN. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

W

#SONDAŻ | 44 procent respondentów popiera decyzję prezydenta o podpisaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.



Więcej w @FaktyTVN:https://t.co/Q11UZEQuKw — Fakty TVN (@FaktyTVN) 22 grudnia 2017

POLUB NAS NA FACEBOOKU

sondażu przeprowadzonym przez pracownię Kantar Millward Brown dla "Faktów" TVN 44 proc. respondentów popiera decyzję prezydenta o podpisaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Przeciw decyzji Andrzeja Dudy jest 43 procent badanych.Pytanie, które zadano, było oczywiste: "Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że podpisze ustawy zmieniające ustrój sądów – o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak oceniasz tę decyzję prezydenta?". Najwięcej respondentów (30 proc.) odpowiedziało, że "zdecydowanie jest przeciw" decyzji prezydenta. Trzynaście proc. pytanych jest "raczej przeciw". To łącznie daje 43 proc. osób, które sprzeciwiają podpisaniu ustaw demolujących KRS i SN.Jeśli chodzi o tych, którzy popierają decyzję Andrzeja Dudy , to 23 proc. ankietowanych jest "zdecydowanie za", a "raczej jest za" 21 proc. badanych. Łącznie to 44 proc., a więc więcej niż tych, którym decyzja prezydenta się nie podoba. Sondaż ten jest o tyle ciekawy, że we wcześniejszym badaniu sondażowni IBRIS wyniki były zupełnie inne. Sondaż przeprowadzony dla "Rzeczpospolitej" wskazywał, że 53 proc. Polaków nie chciało, żeby prezydent Duda podpisał ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Pomysł reformy sądownictwa w tym wydaniu poparło zaledwie 34 proc. respondentów, a 13 proc. nie miało w tej sprawie zdania. Te zasadnicze różnice pokazują, że opieranie się na sondażach przeważnie jest zgubne. Ale faktem jest, że nadal nie wiemy, czy większość Polaków popiera czy sprzeciwia się łamaniu konstytucji.źródło: fakty.tvn24.pl