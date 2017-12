Ojciec Andrzeja Dudy zdradził, co robili z karpiem. "To było męskie zadanie"

Andrzej Duda święta jak zawsze ma spędzić u rodziców. Nie jest tylko jasne, czy będzie w rodzinnym domu również w Wigilię. • YouTube/Caritas Polska

ndrzej Duda jak zawsze odwiedzi w święta rodziców. Z okazji zbliżającej się Wigilii Bożego Narodzenia tata prezydenta opowiedział o świątecznych zwyczajach w rodzinie Dudów. Profesor Jan T. Duda opowiada w rozmowie z "Super Expressem" , że będzie wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem i oczywiście tradycyjnymi 12 wigilijnymi potrawami. Nie obędzie się bez ryby, którą Andrzej Duda wprost uwielbia. Przy tej okazji tata prezydenta wspomina, że kiedyś razem z Andrzejem zajmowali się zabijaniem karpia. – Jeśli chodzi o przygotowywanie się do świąt, to do mnie i do Andrzeja należały zawsze męskie zadania, czyli ryba, a moja żona i Agata robiły w tym czasie pierogi z grzybami i kapustą oraz ze śliwkami. Wszystko w świątecznej, miłej atmosferze – zdradza Jan Duda.Wśród 12 potraw, których skosztuje rodzina Dudów są sos grzybowy z ziemniakami, pierogi z grzybami, kapusta z grochem czy paluszki z makiem. Te ostatnie mają cieszyć się szczególnym upodobaniem prezydenta i najszybciej znikać ze stołu.Pielęgnowanie katolickich zwyczajów nie może dziwić, gdyż ojciec Andrzeja Dudy znany jest ze swojej głębokiej religijności , o której chętnie opowiada. W słynnym wywiadzie dla "Naszego Dziennika" mówił, że żyjemy w świecie, który cierpi na chrystofobię. "Lewackie i libertyńskie wstecznictwo niesie tylko rozkład, szczególnie moralny. Musimy być czujni!" - przestrzegał w medium należącym do fundacji ojca Tadeusza Rydzyka źródło: " Super Express