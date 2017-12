Miażdżąca opinia. Już nawet ONZ zareagował na niszczenie sądów w Polsce

Zbigniew Ziobro zasłynął szybką wymianą prezesów sądów na Śląsku. • Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

D

POLUB NAS NA FACEBOOKU

iego Garcia-Sayan to sprawozdawca Organizacji Narodów Zjednoczonych, który przyjechał do Polski sprawdzić stan prac nad zmianami w sądownictwie zapowiadanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Już wcześniej nazwał je "pseudoreformami", a teraz wydał miażdżącą opinię.Garcia-Sayan ocenił w piątek, że sądy zostały w Polsce podporządkowane politycznej kontroli. – Te nowe prawa są częścią szerszego planu, mającego na celu umieszczenie systemu sądownictwa pod polityczną kontrolą partii rządzącej – oświadczył obserwator ONZ po tym, jak prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa . Komunikat z jego oświadczeniem pojawił się na stronie ONZ w piątek – To, co się dzisiaj dzieje w Polsce, jest świadomą próbą umieszczenia całego systemu sądowniczego pod kontrolą władzy wykonawczej i legislacyjnej – dodał obserwator Narodów Zjednoczonych. W komunikacie zauważono ponadto, że ustawa o SN zawiera przepisy zagrażające niezależności sądów i rozdziałowi władzy, a ustawa o KRS umożliwia wcześniejsze usunięcie jej 15 obecnych członków i daje parlamentowi prawo wyboru członków KRS.Prawo i Sprawiedliwość zdaje się jednak opinią sprawozdawcy ONZ nie przejmować. "A co mnie jakiś Mustafa obchodzi" - komentowała kilka miesięcy temu Krystyna Pawłowicz krytyczną opinię obserwatora ONZ, który nazwał reformę sądownictwa w Polsce pseudoreformą. – Ale teraz ja, teraz ja! – krzyczała Pawłowicz w rozmowie z rzecznikiem KRS Waldemarem Żurkiem, dopominając się o głos, po czym dodała "a co mnie jakiś ONZ obchodzi?! Jesteśmy w Polsce, co mnie jakiś Mustafa obchodzi?!" – mówiła zdenerwowana.źródło: ONZ