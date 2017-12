Świąteczna broszka Beaty Szydło nowym hitem. Fala złośliwych komentarzy w internecie

Beata Szydło złożyła życzenia, recytując tekst mało znanej kolędy. • Twitter/Kancelaria Premiera

T

Pragnę dzisiaj z Państwem podzielić się opłatkiem i życzyć Wszystkim rodzinnych dobrych i błogosławionych Świąt. pic.twitter.com/RNJgGQLSK3 — Beata Szydło (@BeataSzydlo) 23 grudnia 2017

Śniegu jak confetti i samych słonecznych dni w każdym nowym kalendarzu… Spokojnych i bezpiecznych świąt! pic.twitter.com/JzMoGFkXXY — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) 22 grudnia 2017

Niech nadchodzące Święta będą spokojne, radosne i pełne ciepła.



Wesołych Świąt! pic.twitter.com/i5KGuWnnfS — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 22 grudnia 2017

Mamy piękną tradycję wigilijną, o którą powinniśmy szczególnie dbać. Niech świąteczny stół łączy, a nie dzieli. Dlatego życzę wszystkim, bez wyjątku, Świąt Bożego Narodzenia bez polityki. Pogody ducha i wspaniałych chwil z bliskimi. Z całego serca wszystkiego dobrego! pic.twitter.com/d00HosB755 — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) 23 grudnia 2017

Na Boże Narodzenie wszystkim ludziom dobrej woli ciepła w domu, miłości w rodzinie i nadziei w Ojczyźnie. — Donald Tusk (@donaldtusk) 22 grudnia 2017

POLUB NAS NA FACEBOOKU

o już czas składania świątecznych życzeń. Politycy robią to masowo w internecie. Uczyniła to między innymi była premier Beata Szydło. Jednak nie na treść jej życzeń zwrócili uwagę internauci. Uwagę przykuła specjalnie na tę okazję przygotowana broszka.– Bracia, patrzcie jeno jak niebo goreje, znać, że coś ważnego w Betlejem się dzieje. A więc chodźmy do Betlejem i zobaczmy, co tam się dzieje. I, tak jak mówi kolęda, krokiem śmiałym i wesołym pójdźmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem – cytowała tekst kolędy "Bracia, patrzcie jeno" premier Beata Szydło . Uwagę internautów przykuła jednak broszka z trzema bałwanami. Nie zabrakło niestety złośliwych komentarzy pod adresem Beaty Szydło, których nie będziemy przytaczać.Zbiorowe życzenia złożył Polakom Mariusz Błaszczak wraz ze współpracownikami z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, między innymi wiceministrem Jarosławem Zielińskim, a także przedstawicielami policji. "Śniegu jak confetti i samych słonecznych dni w każdym nowym kalendarzu" - napisało MSWiA na Twitterze, odnosząc się zapewne do sytuacji z udziałem Zielińskiego O życzeniach nie zapomnieli też politycy Nowoczesnej. Nieco dziwne w tym kontekście "Ulalala" zbulwersowało jeden z prawicowych portali, któremu "ręce opadły" po filmiku na Twitterze, jaki zamieściła partia. Portal zauważył też, nie bez satysfakcji, że osobno zdecydował się wystąpić niedawny lider partii Ryszard Petru Tweeta zamieścił też lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna , który zwrócił uwagę, że święta powinny łączyć a nie dzielić. Szef PO życzy Polakom świąt bez polityki.Informowaliśmy też o życzeniach, jakie złożył Polakom szef Rady Europejskiej Donald Tusk . Wzbudziły duże kontrowersje na prawicy.