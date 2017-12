Wymowny tweet znanego konstytucjonalisty. "Komisja Jakiego jest uosobieniem idealnego sądu według PiS"

Komisja Weryfikacyjna Patryka Jakiego to "idealny sąd według PiS"? Tak sugeruje znany konstytucjonalista prof. Marcin Matczak. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

W

Komisja Jakiego jest uosobieniem idealnego sądu według PiS. Można ją dowolnie regulować ustawą. Rolę sędziów pełnią politycy. Dochodzi do prawdy błyskawicznie, bo z góry wie, jaka jest ta prawda. No i pozwala wlepiać PO czerwone kartki. Sąd-marzenie! https://t.co/pl8rjSsxDI — Marcin Matczak (@wsamraz) 22. Dezember 2017

POLUB NAS NA FACEBOOKU

ielu Polaków zastanawia się, jak będzie wyglądał wymiar sprawiedliwości, gdy Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi w życie swoje reformy. Według jednego z najbardziej znanych polskich konstytucjonalistów, pewien wzór "idealnego sądu według PiS" już istnieje. W wymownym wpisie opublikowanym na Twitterze prof. Marcin Matczak tak nazywa Komisję Weryfikacyjną kierowaną przez pupila Zbigniewa Ziobry, wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego.A właściwie Komisję do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, bo tak brzmi pełna nazwa instytucji, która surowo wymierza sprawiedliwość w stolicy. Szczególnie surowo wobec prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej rodziny.Zdaniem konstytucjonalisty, prof. Marcina Matczaka, "komisja Jakiego jest uosobieniem idealnego sądu według PiS". "Można ją dowolnie regulować ustawą. Rolę sędziów pełnią politycy. Dochodzi do prawdy błyskawicznie, bo z góry wie, jaka jest ta prawda. No i pozwala wlepiać PO czerwone kartki. Sąd-marzenie!" - komentuje znany prawnik na Twitterze.Czy po wejściu w życie tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości zaprojektowanej przez Prawo i Sprawiedliwość w nieco podobny sposób zaczną działać także polskie sądy? O tym zaczniemy przekonywać się już w najbliższych miesiącach, gdy partia rządząca zacznie korzystać z praw nadanych sobie za sprawą nowych ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.