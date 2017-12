Tusk komplementuje Kaczyńskiego, a prezes PiS odpowiada tym samym szefowi RE. "Fakt" opublikował nietypowe "cytaty"

Jarosław Kaczyński komplementuje Donalda Tuska, a szef RE tym samym odpowiada prezesowi PiS? Takie świąteczne cuda opublikował dziennik "Fakt". • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

To ostatnia strona dzisiejszego Faktu na święta. Wystarczy trochę powycinać i...;) Świąt bez polityki na Was wszystkich! pic.twitter.com/kjAO0ZNFji — Mikolaj Wojcik (@MikolajWojcik) 23. Dezember 2017

"Jarosława Kaczyńskiego uważam za kogoś na wysokim poziomie. Nie jestem zaskoczony kulturą jaką zaprezentował" – stwierdza Donald Tusk. "Bardzo miłe słowa dla Donalda Tuska. Żebyśmy byli w stanie dążyć do jedności. I właściwie chciałem bardzo podziękować" – odpowiada Jarosław Kaczyński. Takie przedświąteczne cuda można przeczytać na ostatniej stronie sobotniego wydania dziennika "Fakt".Co się takiego stało, że prezes Prawa i Sprawiedliwości ludzkim głosem mówi o przewodniczącym Rady Europejskiej i vice versa? Takie "cytaty" z Jarosława Kaczyńskiego Donalda Tuska "Fakt" stworzył dzięki... powykreślaniu z ich prawdziwych wypowiedzi najostrzejszych fragmentów. Kiedy usunięto warstwę polityczną, okazało się, iż zostają słowa układające się w całkiem miłe frazy.W rzeczywistości wypowiedzi, które wziął na warsztat "Fakt" do najprzyjemniejszych nie należały. Słowa Jarosława Kaczyńskiego pochodzą z lipcowego wywiadu dla Radia Maryja, w którym prezes PiS przekonywał, że Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to "dar Donalda Tuska dla Angeli Merkel". Wypowiedź przewodniczącego RE padła natomiast na antenie TVN24, gdy Donald Tusk wyznał, iż Jarosława Kaczyńskiego uważa za "kogoś bardzo złego i niekorzystnego dla Polski".