Nowoczesna składa Polakom świąteczne życzenia. Na ich filmiku brakuje jednak jednej, dość ważnej osoby

Politycy partii Nowoczesna nagrali filmik z życzeniami. Nie ma w nim dość jednej, ważnej osoby. • Screen z Twitter.com/Nowoczesna

Boże Narodzenie to czas nadziei i nowego początku. #Nowoczesna życzy wszystkim szczęśliwych świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku! W tym także wiele uśmiechu, radości i humoru, które czynią nasze życie szczęśliwszym. #Wesołychświąt i szczęśliwego nowego roku! pic.twitter.com/VulaDdMxgy — .Nowoczesna (@Nowoczesna) December 21, 2017

Niech nadchodzące Święta będą spokojne, radosne i pełne ciepła.



Wesołych Świąt! pic.twitter.com/i5KGuWnnfS — Ryszard Petru (@RyszardPetru) December 22, 2017

Życzenia świąteczne parlamentarzystów Nowoczesnej z 2016 roku • YouTube

owoczesna nagrała filmik z życzeniami świątecznymi i wrzuciła go do internetu. Występują w nim czołowi politycy partii z Katarzyną Lubnauer na czele. Wszyscy są uśmiechnięci, życzą wesołych świąt, ale jest jeden szkopuł. Internauci pytają: "A gdzie Rysio?".Święta Bożego Narodzenia to czas składania sobie życzeń. Od kilku dni jesteśmy zalewani łańcuszkami i przyklejonymi wierszykami. Politycy wręcz wyskakują z lodówki życząc nam wesołych świąt . Niektórzy starają się być bardziej kreatywni i nagrywają np. humorystyczne filmiki. Tak zrobiła m. in. Nowoczesna . Efekt możecie zobaczyć poniżej.Wszystko wygląda w porządku, prawda? Politycy są uśmiechnięci, życzą nam wiele dobrego, ale brakuje tam dwóch osób: Ryszarda Petru i jego partnerki, również posłanki Nowoczesnej, Joanny Schmidt . Były lider wrzucił osobny filmik.Łatwo się domyślić skąd taki podział. Przypomnijmy, że w listopadzie Nowoczesna przeprowadziła wewnętrzne wybory . Ówczesny szef partii, Ryszard Petru został zastąpiony przez Katarzynę Lubnauer . Ex-lider chyba do tej pory nie może się z tym pogodzić, a przecież święta to czas przebaczania.Rok temu życzenia Nowoczesnej były w pełnym składzie.