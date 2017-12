"Kostiumy czasem są dosłownie zdzierane z aktorów". Tempo pracy w Saturday Night Live Polska jest szalone

Polska wersja Saturday Night Live ruszyła 2 grudnia. Do tej pory Showmax wyemitował 4 odcinki. W ostatnim prowadzącym był Robert Biedroń. Gościnnie wystąpiła też Anja Rubik. • Fot. SNL Polska / Showmax

P

"Milion w narodzie" to przezabawny skecz, który był hitem internetu • Fot. SNL Polska / Showmax

"W poniedziałek mamy spotkanie z gościem czyli prowadzącym odcinek, razem z całym writers room i obsadą. Pojawiają się pierwsze pomysły, a po południu już ruszamy z pracami scenariuszowymi. W nocy rozpisujemy skecze, by jak najszybciej zacząć pierwsze czytanie. Po drodze odbywają się jeszcze zdjęcia zewnętrzne, czyli skecze nagrywane w plenerze lub lokacjach. W środę, czwartek mamy pierwsze próby studyjne, w piątek - próbę kostiumową i kamerowa, a w sobotę gramy próby przed publicznością i oczywiście o 21:00 gramy na żywo."

Tak wygląda praca we writers room - pokoju scenarzystów odpowiedzialnych za skecze. • Fot. Showmax

Weekend Update to bardzo mocny punkt programu. • Fot. SNL Polska / Showmax

POLUB NAS NA FACEBOOKU

rzed polską edycją Saturday Night Live fani amerykańskiej wersji programu byli pewni obaw. "Czy będzie to festiwal sucharów?", "Czy ktoś postradał zmysły i chce prześcignąć polskie kabarety?", "Nieee, to się u nas nie sprawdzi". Po czterech odcinkach programu bez obciachu można powiedzieć, że tragedii nie ma, a SNL Polska trzyma poziom i przypadł do gustu wielu widzom. Duża w tym zasługa sztabu scenarzystów z tak zwanego writers room. Polska edycja Saturday Night Live na Showmaxie już ma koncie kilka skeczy, które "zagrzały" w internecie. Na pewno jest nim teleturniej z papieżami z pierwszego odcinka czy trailer niestniejącego filmu "Laktoza" . Na ogromne uznanie zasługuje też cotygodniowe Weekend Update - parodiujące wiadomości z bieżącymi wydarzeniami mijającego tygodnia. Sobotnie show na żywo prowadzili do tej pory Piotr Adamczyk, Michał Piróg, Jakub Gierszał i Robert Biedroń To co widzimy w odcinku, najpierw powstaje we writers room - w jednym pokoju spotyka się kilku scenarzystów i razem tworzą skecze, a potem testują i dopieszczają je przez cały tydzień. To autorska formuła Saturday Night Live, która odpowiada za jakość programu. O szaleńczym tempie pracy rozmawiam z Olą Wolf - head writerem SNL Polska.We writers room pracuje 7 scenarzystów, dziennie spędzamy ze sobą naprawdę dużo czasu - zdarza się od rana do późnej nocy...W Stanach taka formuła sprawdza się od ponad 42 lat – spędziliśmy czas z ekipą amerykańskiego SNL i przenieśliśmy ją do Polski właściwie jeden do jednego. Biorąc pod uwagę kreatywne spotkania producentów, reżysera oraz scenarzystów z obsadą i wzajemne zapładnianie myślimy o całym procesie pozytywnie.Tempo pracy rzeczywiście jest ogromne - ale dynamiczna formuła programu wymaga takiej dyscypliny. Bez tego nie byłoby ogranych najważniejszych wydarzeń z tygodnia, którymi żyje cała Polska i show straciłby na aktualności, która jest jego ważnym elementem.W tygodniu powstaje ok. 15 skeczy. Z nich wybieramy 6, które szlifujemy aż do ostatniej próby generalnej przed publicznością o godzinie 18.00 w sobotę. Odrzucenie danego skeczu zależy od tego jak zareaguje publiczność. Zazwyczaj rezygnujemy z 1-2 skeczy.Jednym z największych wyzwań podczas produkcji jest z pewnością zmiana scenografii i kostiumów. Obie czynności trwają dosłownie minutę lub nawet kilka sekund. Kostiumy czasem są dosłownie zdzierane z aktorów, którzy w kilka sekund muszą być przygotowani na następną scenę.Podczas przygotowywań do sobotniego show wyzwala się niesamowita atmosfera. Przez bliskość współpracy między scenarzystami, obsadą i prowadzącą dany odcinek gwiazdą oraz bardzo szybkie tempo przygotowań, za każdym bardzo się zżywamy. Każdy z nas ma równy wpływ na to, jak finalnie wygląda program, dlatego współpraca przebiega gładko, a atmosfera bywa dosłownie rodzinna.Oczywiście zawsze pojawia się myśl, że coś można było zmienić. Jednak największym wyznacznikiem jest to, czy publiczność reaguje w odpowiedni sposób. Dopóki jest autentyczna i spontaniczna reakcja, skecz można zaliczyć do udanych.Wszystkiego razem! Po pierwsze - widzimy, że ludzie czekali na ten typ humoru, który do tej pory nie miał możliwości rozwinąć się w Polsce. Mamy również wspaniałą, utalentowaną obsadę aktorów, wczuwające się w rolę gospodarza gwiazdy i ciekawych artystów muzycznych. Wszyscy twórcy dodają od siebie. Świetni scenarzyści, którzy wywodzą się z najróżniejszych środowisk twórczych i codziennie przynoszą niezliczoną ilość pomysłów. To wielka radość, że wokół programu tworzy się tak zaangażowana i kibicująca nam społeczność.