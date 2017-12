"Poniosły mnie troszkę emocje...". Kompromitujące tłumaczenia Artura Szpilki po ataku na Tomasza Oświecińskiego

Artur Szpilka wbiegł na ring i uderzył Tomasza Oświecińskiego. Po chwili tłumaczył, że nawet nie wie, dlaczego to zrobił. • Fot. YouTube.com/mmarocks

#KSW41 Official result: Tomasz Oswiecinski def. Popek Monster via TKO (punches), 2:58, round 2.



Oficjalne wyniki #KSW41: Tomasz Oświeciński pok. Popka Monstera przez TKO (uderzenia), 2:58, runda 2. pic.twitter.com/0NZWAsxtJv — KSW (@KSW_MMA) December 23, 2017

Artur Szpilka wchodzi na ring i uderza Tomasza Oświęcińskiego • YouTube

"Umiesz leżeć na deskach. Non stop leżałeś. Ja też cię położe" - tak zostałem sprowokowany. Przyjechałem obejrzeć walki... Opublikowany przez Artur Szpilka na 23 grudnia 2017

ziś Wigilia, a pół Polski nadal żyje wczorajszą galą KSW, podczas której największe emocje wzbudziła walka Tomasza "Stracha" Oświecińskiego z Popkiem. Jednak to nie sam pojedynek rozgrzał łącza internetowe do czerwoności, ale to co się stało potem. Nagle pojawił się Artur Szpilka i przeszedł sam siebie. Jak się z tego tłumaczy?Najbardziej medialną walkę wygrał Tomasz "Strachu" Oświeciński. Pokonał faworyta Popka przez techniczny nokaut w drugiej rundzie. Tuż po walce i ogłoszeniu wyników "Strachu" przez mikrofon sprowokował Artura Szpilkę. – Chcę, żeby był następny. Umiesz leżeć na deskach, non stop leżałeś nie raz, ja też położę cię na deski – krzyczał aktor do boksera.Szpilka łyknął haczyk i wszedł na ring łatwo przepuszczony przez ochroniarzy. Po chwili zaatakował Oświecińskiego, ale szybko został odciągnięty i siłą wyprowadzony z klatki.Po tym jak został wyproszony z hali, Szpilka został poproszony o komentarz przez dziennikarzy. – Wygrał walkę bardziej dlatego, bo przegrał Popek – mówił wzburzony zawodnik. Przyznał, że nawet nie wiedział, o co dokładnie chodzi, ale nie przeszkodziło mu to w wejściu do klatki i zrobienia burdy. – Poniosły mnie troszkę emocje... sam jestem na siebie zły. Teraz, jak człowiek ochłonął to sobie myśli: na ch*j takie bagno robić. No ale to się już stało – stwierdził Szpilka.