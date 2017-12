To będzie gorąca Wigilia na ulicach Warszawy? Obywatele RP planują protest przed Pałacem Prezydenckim

Obywatele RP zamierzają protestować w Wigilię pod Pałacem Prezydenckim. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

wigilijny wieczór Obywatele RP będą protestować w obronie wolności sądów. Akcja ma mieć charakter happeningu pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Opozycyjna organizacja zaplanowała start protestu na godz. 15:30.Gdy jedni będą przygotowywać się do kolacji wigilijnej, inni wybiorą się demonstrację w obronie niezawisłości sądów , która organizowana jest w ten wieczór pod Pałacem Prezydenckim. To pokłosie wielomiesięcznych kontrowersji związanych z tzw. reformą wymiaru sprawiedliwości."Wiemy, że to jest czas prywatny, jednak okoliczności, jakie nastały, są wyjątkowe. W tym roku w nastrój świąteczny musimy wprowadzić powagę, otrzeźwienie i głęboką troskę o wspólne sprawy. Tuż przed kolacją wigilijną, do jakiej zasiada się w większości polskich domów, opowiemy pokrótce, jakie "prezenty" obstalowała dla Polski partia rządząca. Nowe regulacje prawne, niezgodne z Konstytucją i zmieniające praktycznie ustrój państwowy, dotykają i dotyczą nas wszystkich. Podobnie jak dotyka i dotyczy nas wszystkich artykuł 7, wdrożony przez Unię Europejską w związku z tym, że Polska przestaje być państwem prawa" - informują organizatorzy protestu.