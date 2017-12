Nowe "Jumanji" wchodzi do kin tylko z polskim dubbingiem. Widzowie są wściekli i zapowiadają bojkotowanie filmu

Premiera filmu "Jumanji" w kinach 29 grudnia. Będzie wyświetlana tylko wersja z dubbingiem. • Kadr z filmu "Jumanji"

o kin wchodzi nowa wersja przeboju z 1995 roku "Jumanji". W rolach głównych występują m. in. The Rock, Karen Gillan i Jack Black. Co ciekawe, w Polsce film nie będzie wyświetlany w oryginalnej wersji, a jedynie z polskim dubbingiem. Remake miał być idealną opcją na przerwę świąteczną, ale widzowie zapowiadają bojkot produkcji.Polskim widzom nie podoba się to, że nie mają wyboru. Film jest co prawda produkcją familijną, jednak część starszych widzów, którzy pamiętają pierwowzór z dzieciństwa, chciało się wybrać do kina nie ze względu na pociechy, ale sentyment. Wystarczy posłuchać, jak to brzmi w zwiastunie.O jakości polskiego dubbingu można dyskutować długo. Nieraz potrafi popsuć odbiór filmu i ucina jeden z elementów gry aktorskiej - kwestie mówione i dialogi. Dlatego wielu widzów zapowiada bojkot seansu w kinie i czeka na wersję z napisami w internecie. Profil facebookowy dystrybutora jest zalany hejtem. "Tylko dubbing? Chyba was poj...o!" - to jeden z wielu komentarzy.Co ciekawe, do remake'u słynnego filmu z Robinem Williamsem podchodzono początkowo z dystansem. Jednak zaczął zbierać dobre recenzje zarówno krytyków, jak i widzów , więc wszyscy zaczęli sobie ostrzyć na niego pazurki... Do czasu, kiedy dowiedzieli się, że wejdzie 29 grudnia do kin jedynie w wersji z polskim dubbingiem.