Dudowie nagrali dla Polaków specjalny filmik z życzeniami. Opowiadają o "poczuciu wspólnoty, którego doświadczamy"

Para prezydencka złożyła tradycyjne życzenia świąteczne. • Kadr z Prezydent.pl / YouTube

Życzenia Świąteczne od Pary Prezydenckiej • YouTube

Jesteś jak mąż, który na co dzień leje żonę, ale na dzień kobiet szarmancko przynosi kwiatka... niech ci więzienna prycza lekką będzie... — banash (@banash3) December 24, 2017 Od niszczyciela polskiej Demokracji, takie życzenia to raczej sa nieszczere — Piotr Nadolny (@piotrn74) December 24, 2017 Wy już żeście zgotowali Polakom,zły los. — rebelia.vs.imperium (@Kaczynski_coma) December 24, 2017 Rozwalacie mi psychikę. Takie życzenia to kpina z ludzi, wstyd. — Krzysztof Nowacki (@nowacki_k) December 24, 2017

"Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Polakom – w kraju i za granicą – radości płynącej ze wspólnego świętowania" – tymi słowami prezydencka para Agata i Andrzej Dudowie złożyli Polakom życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia."W Polsce święta te mają zawsze szczególny charakter. Gromadzą przy świątecznym stole całą rodzinę i wszystkich bliskich. Symbolika wigilijnego wieczoru każe nam myśleć o tym, co nas łączy, odnawia rodzinne więzi, przypomina, jak bardzo jesteśmy sobie bliscy. Pielęgnujmy w sobie ten dar. Bądźmy razem! Niech to poczucie wspólnoty, którego w tych dniach doświadczamy, towarzyszy nam przez cały nadchodzący rok" – mówi do rodaków prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką w specjalnym bożonarodzeniowym nagraniu ."To czas, kiedy chcemy okazywać innym wiele serca. Niech więc życzliwość połączy dziś wszystkich ludzi dobrej woli. Pamiętajmy o tych, którzy szczególnie potrzebują naszej obecności i pomocy" – dodaje para prezydencka.Jak zwykle prezydenckie życzenia nie spotkały się tylko i wyłącznie z pozytywnym odzewem. Na YouTube komentarze pod filmem zostały zablokowane, ale na Twitterze przeciwnicy głowy państwa odpowiadają jej w ten sposób:źródło: Prezydent.pl