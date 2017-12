Tragedia po pasterce: samochód wjechał w grupę kobiet, które wracały z nabożeństwa

Trzy kobiety zginęły na miejscu po śmiertelnym potrąceniu przez samochód. • Twitter/RMF FM

Tragedia po pasterce: W mazowieckiej Kobyłce auto uderzyło w ludzi, zginęły trzy kobiety. 22-letni kierowca był trzeźwy. #GorącaLiniaRMF https://t.co/eb1WvrMhwo pic.twitter.com/8A0LPbKwu6 — Fakty RMF FM (@RMF24pl) 25 grudnia 2017

powiecie wołomińskim na Mazowszu doszło w nocy do tragicznego wypadku. Na przejściu dla pieszych samochód wjechał w kobiety, które wracały z pasterki. Wszystkie zginęły na miejscu.Tragiczne zdarzenie miało miejsce o 1:30 w nocy. 22-letni kierowca samochodu, który jechał z Zielonki do Kobyłki, był trzeźwy. Według informacji, które podał Jarosław Florczak ze stołecznej policji, jedno z aut zatrzymało się przed przejściem dla pieszych, by przepuścić kobiety, niestety, samochód, który jechał z naprzeciwka uderzył w nie. Według informacji RMF FM , dwie kobiety były młode, jedna w średnim wieku. Trwa identyfikacja ofiar. Kierowca został zatrzymany i jeszcze dziś może zostać przesłuchany przez prokuratora.To nie jedyny tragiczny wypadek. Jak informuje TVN24, w Ostrowcu Świętokrzyskim kierowca potrącił dwie kobiety i uciekł z miejsca zdarzenia. Jedna z nich zmarła.Jedna z źródło: RMF FM