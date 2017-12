Abp. Głódź nie odpuścił sobie nawet na pasterce. Mocno przyłożył opozycji i pochwalił się jak pomaga uchodźcom

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź odprawił pasterkę w katedrze w gdańskiej Oliwie. • Renata Dąbrowska/Agencja Gazeta

Abp Gądecki , Abp Głodź , ten sam temat i dwa spojrzenia na sprawę #Uchodźca — Mirosław Różański (@MirekRozanski) 25 grudnia 2017

rcybiskup Sławoj Leszek Głódź odprawił pasterkę w katedrze w gdańskiej Oliwie. Pasterka ma w założeniu upamiętniać oczekiwanie pasterzy na Boże Narodzenie, jednak ta, którą celebrował Głódź zostanie zapamiętana ze względu na mocne, nacechowane politycznie słowa."Ani ręka podniesiona w Brukseli i wymierzona przeciw rozporządzeniom w Polsce. Ani poklask dla decyzji, które negują suwerenność naszego ustawodawstwa" – nie przebierał w słowach arcybiskup podczas pasterki w Gdańsku. Powiedział, że polskich spraw nie rozstrzygnie ani ulica, ani zagranica. Jak wyraził się abp. Głódź, "nie wolno na kilka dni przed Bożym Narodzeniem mylić święta Bożego Narodzenia z Halloween i straszyć królem Herodem".Arcybiskupowi, jak się wydaje, najbliższa jest idea pomocy uchodźcom na odległość. Pochwalił się „dziełem” pomocy uchodźcom, w którym brała udział jego archidiecezja. Z samej naszej archidiecezji skierowaliśmy konkretnych 843 adresy do rodzin w Syrii , które mamy na utrzymaniu. To jest też dzieło. Niech tam żyją, pracują, cieszą się własnym niebem i niech się modlą przy naszej pomocy – stwierdził.W zupełnie innym tonie w kontekście uchodźców wypowiedział się inny kościelny hierarcha, arcybiskup Stanisław Gądecki. Powiedział, że wśród potrzebujących jest 22,5 mln uchodźców, którzy uciekają z powodu wojen czy prześladowań.– Którzy opuszczają swoją ojczyznę w związku z zagrożeniem jej życia, zdrowia lub wolności. Którzy szukają miejsca, gdzie mogliby żyć w pokoju, i aby je znaleźć, gotowi są ryzykować życie w podróży, która w wielu przypadkach jest długa i niebezpieczna. Gotowi są znosić trudy i cierpienia, pokonywać druty kolczaste i mury wzniesione po to, by trzymać ich z dala od tego celu – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu. Jak dodał, "według Biblii łączy nas z nimi szczególna więź". Ten dysonans, spowodowany dwoma jakże odmiennymi głosami został zauważony przez internautów.W podobnym tonie, co arcybiskup Gądecki, wypowiedział się papież Franciszek . Zaapelował, by „ zwiększyć ilość bezpiecznych i legalnych dróg migracji źródło: RMF FM