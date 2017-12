Prawicowy tygodnik ogłosił, kto został Człowiekiem Wolności 2017 roku. Internauci bezlitośni: "Karuzela śmiechu rusza"

Andrzej Duda mianował Julię Przyłębską szefową rozmontowanego wcześniej Trybunału Konstytucyjnego. • Kuba Atys/Agencja Gazeta

Julia Przyłębska "człowiekiem wolności" tygodnika Karnowskich. To się nazywa mieć poczucie humoru pic.twitter.com/A86MADzRD7 — Jakub Dudek (@JakubDudek97) 25 grudnia 2017

Dobrze widzę? Madame Przyłębska „Człowiekiem wolności” „wSieci”?A jeszcze wczoraj nie podejrzewałem braci Karnowskich o nadmierne poczucie humoru. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) 25 grudnia 2017

A tak poważnie, to Przyłębska zasługuje na tego „Człowieka wolności”. Dzięki niej i zniszczeniu TK, Kaczyńskiemu wolno wszystko. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) 25 grudnia 2017

a okładce najnowszego numeru prawicowego tygodnika "Sieci” widzimy zdjęcie prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, wraz z dopiskiem Człowiek Wolności 2017.Tygodnik "Sieci", wyjaśniając ideę swojej nagrody, napisał na swojej stronie internetowej: "Szukamy patrioty, dla którego wolność jest wartością najważniejszą, a jej ochrona i szerzenie codzienną powinnością".Julia Przyłębska została powołana na prezesa Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Andrzeja Dudę w miejsce sprawującego tę funkcję Andrzeja Rzeplińskiego. Jej powołanie stało się jednym z symboli spacyfikowania TK w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość. Jedną z pierwszych decyzji prezes TK było usunięcie ze strony TK tytułów profesorskich sędziów . Spekulowano, że to dlatego, że sama nie ma tytułu profesorskiego. "Gazeta Wyborcza" opisała domniemane związki Przyłębskiej ze służbami specjalnymi . Obecna prezes TK zdecydowanie zaprzecza informacjom "Wyborczej".Internauci nie przyjęli z aprobatą werdyktu tygodnika "Sieci", określając go "karuzelą śmiechu". To nie pierwsza kontrowersyjna nominacja w ramach tej nagrody. Rok temu redakcja przyznała tytuł Człowieka Wolności liderowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu . Występując na gali w Filharmonii Narodowej prezes PiS przekonywał, że wolność jest dzisiaj zagrożona, ale pod rządami jego partii jest szansa, by doszło do "jej wielkiego wybuchu".