PiS po cichu liczyło na nowego sojusznika w UE. Jednak zostało brutalnie pozbawione złudzeń

"W sprawie praworządności wobec Polski nie może być kompromisów" - kanclerz Austrii @sebastiankurz stawia sprawę jasno. Jeszcze parę dni temu "prawa" strona stawiała Austrię obok Węgier - jako naszych obrońców.https://t.co/twSL984z4H — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) 24 grudnia 2017

rawa i Sprawiedliwości mogło skrycie wierzyć, że nowy szef rządu Austrii stanie po ich stronie w konflikcie z Unią Europejską, który wyraźnie eskalował w ostatnich dniach. Już wiadomo, że tak się nie stanie. Nasz rząd jest osamotniony i może liczyć tylko na premiera Węgier Viktora Orbana.Zmiany w sądownictwie w Polsce napiętnowali już Amerykanie , miażdżącą opinię wydała też ONZ. Komisja Europejska uruchomiła art. 7 przeciwko naszemu krajowi w tym samym dniu, w którym prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że podpisze ustawy, które reformują sądy w Polsce. Teraz do zmian w polskim sądownictwie odniósł się austriacki kanclerz Sebastian Kurz. W wywiadzie dla niemieckiego "Bilda" Kurz powiedział, że "praworządność i demokracja nie mogą podlegać żadnym negocjacjom". – Tu nie może być żadnych kompromisów. Także wobec Polski – postawił sprawę jasno.Dziennikarka Agnieszka Gozdyra zauważyła na Twitterze, że jeszcze kilka dni temu prawica przedstawiała Austrię obok Węgier jako naszego obrońcę. Unia Europejska zastosowała kiedyś sankcje wobec Austrii , nie był to jednak artykuł 7. Stało się tak po wyborach wygranych w tym kraju przez nieżyjącego populistę Jorge Haidera i jego Partię Wolności (FPÖ). W związku z sankcjami nastroje anty-europejskie i popularność prawicy w Austrii tylko się wzmocniły, dlatego Unia wycofała się z sankcji. Sebastian Kurz to nowy kanclerz Austrii. Ma zaledwie 31 lat i jest najmłodszym szefem rządu w Europie, który tworzy koalicja Austriackiej Partii Ludowej z Austriacką Partią Wolności.źródło: " Bild