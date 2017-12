Pakowanie zakupów już nie będzie darmowe. Od początku roku za każdą foliową torbę będziemy musieli zapłacić

Od początku nowego roku, za tak zapakowane zakupy zapłacimy więcej. A wszystko przez obowiązkową opłatę za plastikowe torby. • Fot. Waldemar Kompała/Agencja Gazeta

Klienci od stycznia zapłacą za foliowe torby w sklepach. Wątpliwości dotyczą stawki via @tvn24bis https://t.co/LucZ9f63aI — InfoNews24 Weekend (@CorningNY14831) 25 grudnia 2017

o koniec z darmowymi "foliówkami', które w wielu sklepach można było brać garściami. Od początku roku, za każdą foliową torbę, sprzedawca do naszych zakupów doliczy 20 groszy. To wynik nowego prawa, wprowadzonego przez Ministerstwo Środowiska. Pieniądze z opłaty trafią oczywiście do budżetu państwa.Dodatkowa opłata jest wynikiem wymogów nałożonych przez Unię Europejską . Wspólne przepisy zobowiązywały Polskę do radykalnego ograniczenia zużycia foliowych toreb . Do tej pory w naszym kraju co roku zużywa się około 11 miliardów plastikowych toreb. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to około 250-300 toreb rocznie. Przepisy unijne przewidywały, że od 2019 roku ta średnia miałaby wynosić jedynie 90 sztuk na osobę. Natomiast w 2025 mogłoby to być już jedynie 40 toreb w przeliczeniu na mieszkańca. Drugim możliwym wyjściem było wprowadzenie dodatkowej opłaty. I takie rozwiązanie wybrało polskie Ministerstwo Środowiska Jak twierdzą przedstawiciele resortu, przykłady państw Europy Zachodniej pokazują, że wprowadzenie takiej opłaty zmniejszyło zyżycie jednorazowych toreb w sklepach. Polskie badania pokazują, że dodatkowe 20 groszy za każdą "jednorazówkę" skłania konsumentów do pakowania swoich zakupów w mniejszą ilość foliowych toreb. Co ciekawe, przepisy o dodatkowej opłacie pozostawiają dość szeroki margines do jej podwyższenia. Maksymalna opłata za foliową torbę może wynieść aż złotówkę. Taki wariant może być wprowadzony w przypadku, jeśli początkowa wysokość opłaty nie odstraszy Polaków od nagminnego używania "jednorazówek". Darmowe nadal pozostaną najcieńsze torby, używane do pakowania artykułów sprzedawanych luzem.Warto podkreślić, że opłata ta nie ma charakteru podatku (czyli nie jest nieuchronna). Aby jej uniknąć wystarczy na każde zakupy zabierać torbę wielokrotnego użytku. Rzadko nam się to zdarza, ale tym razem chwalimy rząd: jest szansa, że proekologiczna postawa i ograniczenie latających razem z wiatrem "jednorazówek" mają szansę zaistnieć także w Polsce. Choć nie ukrywajmy – w 2018 roku, wpływy do budżetu z racji opłaty mają wynieść około 1,1 miliarda złotych.źródło: tvn24bis.pl