Te Święta na drogach nie będą należały do udanych.Dziesiątki zabitych, setki rannych, a powroty jeszcze przed nami

Policja apeluje o ostrożność na drogach i nie wsiadanie za kółko po alkoholu.

T

4 dni

330 wypadków

34 zabitych

385 rannych

700 pijanych#PolskaTradycjaBudziPodziwNaCałymŚwiecie pic.twitter.com/8NjcLmpYJg — TVΠ Korea (@tvpiKorea) 26 grudnia 2017

egoroczne Boże Narodzenie nie będzie należało do udanych. Przynajmniej to na drogach. Od piątku do dzisiejszego przedpołudnia na polskich drogach zginęło 34 osoby, a setki są ranne. A to jeszcze nie koniec, bo powroty dopiero się zaczynają.Dodatkowo, policja zatrzymała prawie 700 nietrzeźwych kierowców. Funkcjonaroiusze zwracają uwagę, że dużą część ofiar stanowią piesi. Najgorsza na drogach była wigilijna noc, gdy w wypadkach z udziałem ludzi wracających pieszo z pasterek zginęły w sumie cztery kobiety. W Kobyłce pod Warszawą, 22-latek uderzył w trzy kobiety przechodzące przez pasy, które zginęły na miejscu. Do podobnego wypadku doszło w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie na oznakowanym przejściu dla pieszych, samochód potrącił dwie wracające z pasterki kobiety. 75-latka zmarła w szpitalu, 58-latka ma poważne obrażenia. Do równie tragicznego wypadku doszło w Boże Narodzenie wieczorem w małopolskiej Nowej Wsi. Na prostym, nieoświetlonym odcinku drogi 20-letni kierowca wjechał w grupę kobiet: 12-letnia dziewczynka i jej 69-letnia babcia zginęły na miejscu. Matka 12-latki trafiła do szpitala z lekkimi obrażeniami. Do wypadku z udziałem dwóch samochodów doszło także w Łodzi . Łącznie, od piątkowego wieczoru na polskich droga doszło do 330 wypadków. Funcjonariusze apelują do kierowców o uwagę (szczególnie w okolicach przejść dla pieszych i na nieoświetlonych odcinkach dróg), a do pieszych o noszenie elementów odblaskowych. Właśnie teraz rozpoczynają się powroty do domów. Drogi wjazdowe do dużych miast już stają w korkach. Bezpiecznym podróżom nie sprzyjają także warunki atmosferyczne. Oprócz silnego wiatru i przelotnych opadów, miejscami mogą wystąpić przygruntowe przymrozki, co może nawierznie drogi zamienić w lodowisko.źródło: rmf24.pl