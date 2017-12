"'Last Christmas' w tym roku wyjątkowo nas raniło". Bliscy Georgea Michaela piszą o największym świątecznym przeboju

Rodzina Georgea Michaela w rok od śmierci artysty pisze o nim i jego muzyce. Na zdjęciu kadr z teledysku do piosenki Last Christmas. • Fot. screen ze strony YouTube.com / WhamVEVO

W

"Ten rok był serią nowych i trudnych wyzwań dla wszystkich z nas, którzy byli blisko Yoga. Przez ostatni miesiąc nieustannie musieliśmy słuchać 'Last Christmas' i 'December Song', które atakowały nas w sklepach, z samochodów, z radia i to, co było zwyczajne w ostatnich dekadach, w tym roku wyjątkowo nas raniło. Po raz kolejny musieliśmy uświadomić sobie, że nie ma już go z nami i jak bardzo za nim tęsknimy." georgemichael.com

"'Last Christmas' (...) w tym roku wyjątkowo nas raniło" – napisali bliscy Georgea Michaela. • YouTube.com / WhamVEVO

POLUB NAS NA FACEBOOKU

pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia minął rok od śmierci Georgea Michaela. "Nie możemy uwierzyć, że to już rok" – piszą na oficjalnej stronie artysty jego bliscy. I dzielą się przemyśleniem – co czuli tym razem, gdy przed świętami ze wszystkich głośników rozbrzmiewały dźwięki piosenki "Last Christmas".To tylko parę akapitów, ale wyjątkowo wzruszających. Bliscy Georgea Michaela (którego w rodzinie nazywano Yog) w rocznicę śmierci piosenkarza napisali parę zdań podziękowań dla fanów artysty . "Wiemy, że nie jesteśmy osamotnieni w żałobie w rocznicę jego odejścia, bo smutek naszej rodziny i przyjaciół jest podzielany przez wielu z Was" – napisali, dziękując m.in. za sukces wydanego już po śmierci Georgea Michaela albumu "Listen Without Prejudice / MTV Unplugged". Na oficjalnej stronie artysty znalazło się też parę słów o tym, co jego bliscy czuli, gdy tuż przed Bożym Narodzeniem "Last Christmas" rozbrzmiewało zewsząd. Jak zwykle. Choć tym razem brzmiało to inaczej.W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia fani Georgea Michaela oddali mu hołd, kładąc kwiaty, świeczki i zdjęcia oraz wieszając karteczki ze wspomnieniami na drzewach przed londyńskim domem piosenkarza. George Michael zmarł nagle 25 grudnia 2016 r. w wieku 53 lat.źródło: mirror.co.uk