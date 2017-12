Jan Szyszko tworzy nową formację mundurową. Chce walczyć z "przestępcami ekologicznymi"

"Zielona policja" ma mieć szerokie uprawnienia i będzie nadzorowana przez Jana Szyszkę. • Fot. Kuba Atys/Agencja Gazeta

"Gazeta Wyborcza": Ministerstwo Środowiska powoła "zieloną policję". Będzie mogła strzelać do ludzi i zwierząt - czyli Szyszko błysnął...? https://t.co/usdowaDII7 przez @OnetWiadomosci — Janusz Cichy (@JanuszCichy) 27 grudnia 2017

owy pomysł resortu środowiska ma być sposobem na zwalczanie przestępstw ekologicznych. W dodatku, jak donosi "Gazeta Wyborcza", inspektorzy będą mogli strzelać do ludzi i zwierząt, a także przeszukiwać mieszkania. Nowa formacja ma nosić nazwę Agencji Bezpieczeństwa Ekologicznego.Funkcjonariusze nowej służby będą mogli nie tylko przeszukiwać domy, mieszkania i firmy oraz używać broni palnej, ale także będą mogli również wysyłać drony z kamerami, jeśli nabiorą "uzasadnionego podejrzenia", że ktoś szkodzi środowisku . ABE ma mieć możliwość przeprowadzania przeszukań, zbierania i przechowywania dokumentów, a także żądania udostępnienia informacji o obywatelu i firmie, do przekazania których zobowiązane będą wszystkie instytucje publiczne – donosi "Gazeta Wyborcza". Inspektorzy będą również mogli rewidować samochody, wstrzymać prace fabryk lub oddanie budynku do użytku.W dodatku, prezes Agencji będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania i występować w nim "na prawach przysługujących prokuratorowi" - informuje gazeta. Projekt ustawy powołującej Agencję Bezpieczeństwa Ekologicznego jest już gotowy. Na razie nie wiadomo kto miałby stanąć na jej czele. Oczywiście nadzorującym pracę tej instytucji jako całości ma być minister środowiska Postawy ekologiczne i przestrzeganie zasad ochrony przyrody są bardzo ważne, ale jak widać Polska zaczyna dbać o środowisko naturalne powołując funkcjonariuszy biegających z bronią, a na przykład radykalnie zmieniając energetykę lub zaprzestania wycinki Puszczy Białowieskiej źródło: wyborcza.pl