Trzeba uważać jakie leki zabiera się na wakacje. Brytyjka trafi do więzienia za posiadanie tabletek przeciwbólowych

33-letnia Brytyjka zna już wyrok sądu. Za posiadanie silnych środków przeciwbólowych w egipskim więzieniu będzie musiała spędzić 3 lata.

ak pokazuje przykład 33-letniej Brytyjki, zanim wyruszymy w zagraniczną podróż z jakimikolwiek lekami, należy dobrze sprawdzić miejscową listę substancji zakazanych. W przypadku Laury Plummer na trzyletni pobyt w egipskim więzieniu zaważyło posiadanie... leku przeciwbólowego.Na początku października, 33-letnia Laura Plummer została aresztowana na lotnisku w Egipcie, gdzie miała spędzić urlop. W walizce Brytyjki, egipskie służby celne znalazły dwa leki przeciwbólowe na receptę - tramadol i naproxen. Na nieszczęście młodej Brytyjki, ten pierwszy w Egipcie uznawany jest za substancję narkotyczną. Plummer od razu trafiła do aresztu, wczoraj usłyszała wyrok.Kobietę oskarżono o przemyt narkotyków, za który egipskie prawo przewiduje karę nawet 25- letniego więzienia. Podczas śledztwa, turystka z Wielkiej Brytanii próbowała wytłumaczyć, że leki które przewoziła były przeznaczone dla jej partnera Omara Caboo, który cierpi na chroniczny ból pleców, a środki te pozwalają mu na normalnego funkcjonowanie. Prokurator tyko częściowo uznał motywy postępowania młodej Brytyjki. Plummer za posiadanie narkotyków została skazana na trzy lata więzienia.Co prawda, brytyjskie władze są w stałym kontakcie ze skazaną i z jej rodziną oraz z władzami egipskimi, wydaje się, że oprócz znacznego obniżenia kary niewiele więcej da się zrobić. W Wielkiej Brytanii powstała nawet facebookowa społeczność mająca na celu wymuszenie uwolnienia kobiety z egipskiego więzienia. Ta sytuacja to kolejny dowód na to, że oprócz kursu miejscowej waluty i pogody, warto sprawdzać i takie rzeczy. Zwykłe środki przeciwbólowe mogą nas kosztować naprawdę dużo.źródło: mirror.co.uk