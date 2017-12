Radna PiS skarży się na zbyt głośne karetki. "Kierowcy nie liczą się z faktem, że sygnały karetek wyją"

Radnej PiS przeszkadzają karetki. Umieraj ciszej człowieku, bo władza się za Ciebie weźmie.



Nikomu nie życzę, ale do Pani radnej tez kiedyś może przyjechać karetka. I wtedy będzie chciała sygnału, by łatwiej i szybciej dojechać do szpitala.



Zero wyobraźni i empatii. PIS