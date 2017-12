"To niepojęte, ale niektórzy się dziwią, że po 16-ej jest ciemno". Turyści w Tatrach wciąż potrafią wprawić w osłupienie

Około 50 osób znów nie potrafiło zejść samodzielnie drogą z Morskiego Oka. Co roku wraca problem. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

PILNE: himalaiści z całego świata zlatują do Polski - usłyszeli o najbardziej morderczym i niezdobytym górskim szlaku, czyli trasie na Morskie Oko — AndrzejRysuje (@AndrzejRysuje) December 26, 2017

Jeśli Święta i #Sylwester, to najlepiej w #Zakopane.m. Stolica polskich Tatr jest już gotowa na świąteczno-noworoczny napływ turystów#wieszwiecej #SylwesterMarzeń pic.twitter.com/ZhuquuumVq — TVP Info (@tvp_info) December 21, 2017

Niech odpalą latarki w telefonach, 50 latarek i jasno jak w dzień #morskieoko pic.twitter.com/O6vwcuRWSf — Wojciechowski (@wojt91) December 26, 2017

ak co roku o tej porze Zakopane przeżywa prawdziwe oblężenie. I jak co roku, dokładnie w tych dniach, pojawia się problem z turystami, którzy nie potrafią zejść z Morskiego Oka o własnych nogach. Ich zachowanie – niczym osławione klapki latem – to już niemal zjawisko społeczne, które coraz bardziej wpisuje się w zimowy klimat polskich Tatr. – Po ostatnim incydencie znów musimy wywiesić ogłoszenia z napisem "W Morskim Oku po zmroku robi się ciemno". Żeby do wszystkich dotarło – słyszymy w schronisku.Od jakiegoś czasu rok w rok powtarza się ten sam scenariusz. Prosta droga do Morskiego Oka i problem z zejściem , gdy zrobi się ciemno. Dwa lata temu pomoc wezwało ponad 100 osób , w tym "tylko" niecałe 50.– To się powtarza co roku. Ludzie nie wyciągają wniosków, nie słuchają ostrzeżeń. Jakby byli nieświadomi, że na prostej drodze jak ta do Morskiego Oka też robi się ciemno – mówi naTemat Michał Jarząbek-Giewont, jeden z przewodników tatrzańskich. Niefrasobliwość turystów zwłaszcza w tym miejsku jest porażająca. Choć podobno nawet pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego informują na dole, że po zmroku na terenie parku nie ma transportu.– Spanikowali i wydzwaniali do wszystkich świętych, jakby sytuacje z poprzednich lat nic nikogo nie nauczyły. To najczęściej rodziny z dziećmi. Jak przyjeżdżają do nas jest jasno, a jak wyjeżdżają to jest ciemno. Schodzą półtora kilometra niżej, nagle widzą, że nikogo nie ma i zaczyna się panika – mówi nam pracownik Schroniska w Morskim Oku. On również uważa to za niepojęte: – Ale tak się dzieje. Jedni są świadomi, a inni najwyraźniej nie wiedzą, że po 16 robi się ciemno...Dlatego rok temu w budynku schroniska pojawiły się prześmiewcze ogłoszenia – powieszone przez obsługę, ku przestrodze. – Napisaliśmy: "W Morskim Oku po zmroku robi się ciemno". Trochę masło maślane, ale taki był cel, jeśli do kogoś nie dociera – słyszę. W tym roku problemu nie było aż do teraz. Dlatego kartki tej samej treści znów mają być wywieszone. – Po tym incydencie teraz znowu musimy je powiesić – zapowiada pracownik.W Święta, które właśnie minęły, w okolicach Zakopanego rozpoczęło się prawdziwe turystyczne oblężenie, które potrwa do Nowego Roku. Sylwester z TVP ma być apogeum.Dla górali to złoty czas. Tylko ci, co nie żyją z turystyki zaciskają zęby, ale też ze zrozumieniem. – Turyści zachowują się tak, jakby chcieli swoimi samochodami do sklepów na Krupówkach wjechać. Nie sposób przejechać przez miasto, bo każdy chce zatrzymać się jak najbliżej. Codzienne zakupy to koszmar – mówi nam jedna z mieszkanek. Dodaje, że w najgorętszym sezonie, który właśnie się zaczął, ona porzuca samochód i chodzi do pracy piechotą. Tak robi wielu mieszkańców Zakopanego. – Ustępujemy miejsca turystom, bo z nich przecież żyjemy – mówi. A wielu z nich, jak wiadomo, lubi wozić się wszędzie.Kazimierz Stopka od 30 lat wozi turystów po Dolinie Chochołowskiej, teraz organizuje kuligi, i obserwuje, jak przez lata zmieniali się turyści. Mówi, że kiedyś turysta był zadowolony ze wszystkiego, wszystkim się zachwycał, a dziś... – Niektórzy przyjadą i nie wiadomo, czego chcą, Bóg wie czego oczekują. Tych, co przyjeżdżają naprawdę spędzić czas w górach to jest jedna czwarta. Najwięcej jest takich lajtowych, co to pochodzą po Krupówkach, wjadą nad Morskie Oko czy na Kasprowy i mówią, że w górach był – mówi na Temat.Czasem turyści zachowują się tak, jakby byli zdziwieni, że w górach tak wcześnie robi się ciemno. Jakby z innego świata przyjechali. – A przecież przyjeżdżają z miasta, gdzie też po godzinie 16-ej jest już ciemno. Niektórzy są tacy zdziwieni, że nie udało się im gdzieś dojść, bo zrobiło się ciemno. Dlatego mówię – przewodnik sobie kupić. I przeczytać ile czasu zajmuje droga przez którą dolinę. Bo potem zdziwienie, jak w Morskim Oku, że koni po zmroku nie ma – mówi.Nad Morskim Okiem wystarczył jeden dzień, by z grupy turystów śmiało się pół Polski... – Jeszcze dzień przed Świętami nasze sanie stały, czekały na turystów. A wczoraj zrobiło się tak, że musieliśmy wydłużyć pracę do godziny 18, takie było zainteresowanie. A i tak okazało się, że niektórzy nie zdążyli – mówi nam Stanisław Chowaniec, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka.On o takich turystach mówi "świąteczni goście" albo "świąteczni spacerowicze". Czasem widzi, jak ktoś idzie w półbutach. Wyruszają w górę do Morskiego Oka między 12-ą a 14-ą, a bywa, że nawet koło godziny 15-ej. A potem się dziwią, że nie mogą wrócić.– Wychodzą późną porą i tak się to kończy, jak wczoraj. My jeździmy do godziny 17, wczoraj wydłużyliśmy czas do 18, ale widocznie nie zdążyli. Ale jak mają zdążyć, gdy tak późno wychodzą do góry? – pyta retorycznie w rozmowie z naTemat. Jego zdaniem na drodze nie było żadnego niebezpieczeństwa, nikt nie musiał iść na skróty przez las. – Zeszliby spokojnie sami. Niepotrzebnie robili panikę. Nie byli przecież gdzieś w górach, na szlaku, tylko znajdowali się na asfaltowej drodze – mówi.Tu pojawia się jeszcze kwestia latarek. W schronisku, co prawda, można nabyć tzw. latarki czołówki, ale, jak się okazuje, raczej mało kto o tym myśli. Każdy przecież ma telefon komórkowy. – Niektórzy w całej swojej nieświadomości po prostu wychodzą ze schroniska. A potem wpadają w panikę. Na ogół korzystają z latarek w telefonach – mówi nam pracownik.W Murowańcu, popularnym schronisku położonym na znacznie trudniejszym, normalnym górskim szlaku, zupełnie takich problemów nie mają. Tam słychać, że Morskie Oko to jedyne miejsce w Tatrach, gdzie coś takiego się zdarza na większą skalę. – Turyści wjadą na górę i nie przewidzą, że konie nie jeżdżą całą dobę. U nas nic takiego nie ma – mówi nam jeden z pracowników.Ale i tu również jest teraz bardzo duży ruch. – Gdy jest widno, mniej więcej do godziny 15-16-ej – zastrzega, ale – jak zaraz dodaje – w razie potrzeby łatwo jest zejść z Murowańca po zmroku, choć tu przecież nie prowadzi żadna asfaltowa droga, a normalny górski szlak, który zimą wcale nie musi być łatwy. – Oczywiście jeśli ktoś ma czołówkę, a nie latarkę w telefonie, bo i takich turystów widziałem – mówi.Całe szczęście zwłaszcza zimą tych gorzej przygotowanych turystów jest zdecydowanie mniej. Górale mówią o dobrych, markowych ubraniach, super butach, które widzą na nogach. Ale czasem to nie zawsze wystarczy.– Bardzo często zaskakują ich szybko zmieniające się warunki pogodowe. Wielu turystów nie sprawdza prognozy pogody. Jest wiele takich osób, które idąc w góry patrzą tylko za okno. Jak świeci słonko, to znaczy że jest dobrze. A w górach to nic nie oznacza. Dziś rano o 8 też świeciło słonko, a teraz, koło 11, jest już bardzo silny wiatr ze 100 na godzinę. W takich warunkach zejście jest mocno problematyczne – mówią w Murowańcu.Michał Jarząbek-Giewont: – W Zakopanem śniegu jest niewiele niewiele i turystom wydaje się, że w górach też tak będzie dobrze. A tam szlaki oblodzone. Ostatnio byłem w Dolinie Kościeliskiej i nawet tam jest lód. W tym przypadku, nawet na tak popularnych szlakach, trzeba mieć co najmniej raczki.Jak mówią niektórzy górale, kiedyś ludzie byli gorzej przygotowani pod względem ubioru, ale lepiej zorientowani, co może ich w górach spotkać. A dziś bywa na odwrót.