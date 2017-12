Wynik najnowszego sondażu nie pozostawia najmniejszych złudzeń. Polacy uznali, że Macierewicz musi odejść

Macierewicz musi odejść – tak wynika z najnowszego sondażu. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

A

ż 59 proc. badanych, którzy wzięli udział w ankiecie przygotowanej przez pracownię Millward Brown twierdzi, że szef Ministerstwa Obrony Narodowej powinien pożegnać się z urzędem. Tylko czy taki sondaż będzie rzeczywiście brany pod uwagę w gabinecie politycznym przy Nowogrodzkiej?Sondaż przygotowany na zamówienie TVN wymagał od badanych odpowiedzi na pytanie, czy Antoni Macierewicz powinien pozostać na zajmowanym stanowisku. Pytanie dość przewrotne, wszak wiadomo, że szef MON jest bardzo ważną figurą na szachownicy Prawa i Sprawiedliwości, a rządząca partia ma bardzo wysokie notowania, od miesięcy utrzymujące się powyżej 40 proc. poparcia.Tymczasem praca ministra jest postrzegana gorzej niż całej partii rządzącej. Aż 59 procent badanych uważa, że minister Antoni Macierewicz powinien zostać natychmiast odwołany i tylko 26 proc. badanych jest zdania, że dobrze wypełnia on swoją funkcję i powinien pozostać na stanowisku.Faktem jest, że nawet zwolennicy "dobrej zmiany" mogę mieć dość wojny na górze. Od miesięcy szef MON jest w stanie niemalże otwartego konfliktu ze zwierzchnikiem sił zbrojnych, czyli prezydentem Andrzejem Dudą. SKW cofnęło prezydenckiemu doradcy certyfikat bezpieczeństwa, przez co generał Kraszewski nie ma dostępu do informacji tajnych.W odwecie prezydent Duda wstrzymał awanse na stopnie oficerskie dla szeregu absolwentów szkół oficerskich. Przy okazji Święta Niepodległości nie było też awansów na stopnie generalskie. Otwartym pozostaje pytanie, czy nowy premier wsłucha się w głos suwerena i zdecyduje się odwołać ministra.źródło: TVN