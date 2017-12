Rafał Ziemkiewicz "idzie w politykę"? Publicysta zamierza się całkowicie poświęcić projektowi "Endecja"

Ziemkiewicz chce się zaangażować w prace na rzecz stowarzyszenia Endecja. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

A czy Rafale @R_A_Ziemkiewicz oznacza to,że rezygnujesz z TVP?Twoja "działalność organizacyjna",czyli mówiąc wprost-polityczna chyba nie może być łączona z pracą w mediach publicznych?Bo konflikt ról pojawia się oczywisty.Może jednak pozostań publicystą?https://t.co/BACHOJENck — Joanna Lichocka (@JoannaLichocka) 27 grudnia 2017

ego swoiste postanowienie noworoczne niektórych może zdziwić, innych przerazić lub zgoła rozśmieszyć. Jednak wygląda na to, że Rafał Ziemkiewicz swoje deklaracje traktuje bardzo poważnie i od przyszłego roku chce zająć się robieniem polityki. Zapowiada pełne zaangażowanie w prace Stowarzyszenia Endecja."Do wyboru były dwie opcje: – pisze na Facebooku Rafał Ziemkiewicz . Prawicowy publicysta, który nie raz gorszył swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami tysiące internautów przyznaje, że mógł się wycofać i zajmować tym, czym do tej pory lub przeciwnie – porzucić dotychczasowe zajęcie i poświęcić pracom na rzecz stowarzyszenia. Wybrał drugie wyjście i obiecuje z Nowym Rokiem poświęcić się działalności organizacyjnej.Przede wszystkim dlatego, żeby nie zostawiać na ludzi, których przekonywał do konieczności powołania, czy też raczej reaktywowania Endecji . Po drugie, jak przekonuje na Facebooku, jest przekonany co do tego, że Polska "jak tlenu potrzebuje Narodowej Demokracji, bezwzględnego kierowania się interesem państwa i zdroworozsądkowego realizmu". :Jedynym sensownym działaniem, wiodącym do przyszłego sukcesu, jest skupienie się na działalności organizacyjnej" – napisał na Facebooku Ziemkiewicz.W sens tej decyzji zdają się nie wierzyć internauci komentujący decyzję Ziemkiewicza. Posłanka PiS Joanna Lichocka zwraca uwagę, że angażując się w działalność polityczną Ziemkiewicz powinien zaprzestać działalności publicystycznej, przy której jej zdaniem powinien jednak pozostać. Inni stwierdzają wprost, że stowarzyszenie Endecja nie ma sensu, bo program ugrupowania niemal niczym nie różni się od PiS