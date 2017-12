Wreszcie to zrobili. Dziś w Schronisku nad Morskim Okiem zawisło ostrzeżenie, że... po zmroku robi się ciemno

Po ostatnich wydarzeniach w Schronisku nad Morskim Okiem wywieszono komunikat informujący o tym, że po zmroku robi się ciemno. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

Dziś takie ogłoszenie w Schronisku nad Morskim Okiem :) pic.twitter.com/HaX9b1HjNL — Marek Kacprzak (@MarekKacprzak) 27 grudnia 2017

areszcie turyści, którzy spędzają wolne chwile w okolicach Morskiego Oka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli, iż w górach po zmroku robi się ciemno. W schronisku zawieszono kartkę z informacją, która nie pozostawia w tej kwestii żadnych niedomówień."To niepojęte, ale miektórzy się dziwią, że po 16-ej jest ciemno" . To nie jest tekst z kabaretu, a wypowiedź pracownika Schroniska nad Morskim Okiem, z którego w kierunku Zakopanego wyruszyli turyści, których w święta zaskoczył mrok i wzywali na pomoc TOPR, bo fiakrzy już dawno pognali swoje konie do domów. Śmieszne? Ta sytuacja wydarzyła się naprawdę i bynajmniej nie był to odosobniony przypadek.– Po ostatnim incydencie znów musimy wywiesić ogłoszenie z napisem "w Morskim Oku po zmroku robi się ciemno", żeby dotarło do wszystkich – zapowiadał w rozmowie z naTemat jeden z pracowników schroniska. Jak zapowiedzieli, tak zrobili. Igłoszenie tej treści rzeczywiście zawisło dziś w schronisku.