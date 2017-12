Samozaoranie Magdaleny Ogórek. Zaprosiła seksistowskiego dziennikarza do programu, potem musiała go bronić

Magdalena Ogórek zaprosiła do programu "O co chodzi" Marcina Rolę, znanego między innymi z nazywania kobiet "feminazistkami". • Wojciech Nekanda-Trepka/Agencja Gazeta

A jak to z tym seksizmem, szowinizmem jest u Dzentelmenow @MarcinRola89 i u tego drugiego dziada? Goscila Pani u Roli i oburzenia nie widzialem u Pani... — Rafał Pazgan (@pazganrafal) 27 grudnia 2017

Pani Magdo, ale ten Rola, to jednak słaby pomysł na gościa. Nie warto takich ludzi promować, ani im dawać sceny do opowiadania swoich bzdur itd. — Tomasz F. Krawczyk (@TFKrawczyk) 27 grudnia 2017

o tempora, o mores... przodownica w prostytucji politycznej z automatu powinna być wykluczona z dyskusji o szacunku wobec kobiet, więc proszę się nie wygłupiać... — wromic (@wromic) 27 grudnia 2017

Najwięksi mizogini, seksiści i hipokryci: T. Lis, J. Kuźniar i para-dziennikarz @k_sikora, od lat okazujący wyjątkową pogardę wobec płci pięknej, dziś rozliczają innych z szacunku do kobiet...O tempora, o mores... — Magda Ogórek (@ogorekmagda) 27 grudnia 2017

agdalena Ogórek zaprosiła do programu "O co chodzi", który prowadzi w TVP, Marcina Rolę, czyli człowieka, który w prowadzonym przez siebie programie dopuścił do skandalicznego poniżana kobiet biorących udział w protestach. W odpowiedzi na krytykę Ogórek wskazała dziennikarzy, których sama uważa za seksistów. Marcin Rola wsławił się między innymi rozmową z Romanem Sklepowiczem w telewizji internetowej "wRealu24". Kiedy Sklepowicz w wyjątkowo szowinistyczny sposób wypowiadał się o kobietach biorących udział w demonstracjach (przypomnijmy: "ładne laski idą na dyskotekę, a brzydkie, których nikt nie chce bzykać, to idą na demonstracje", "kto to rucha"), towarzyszyły mu salwy śmiechu ze strony Marcina Roli, który dodatkowo nazwał protestujące kobiety "feminazistkami".Te salwy śmiechu zachęcały Sklepowicza do kolejnych seksistowskich wywodów. Teraz Ogórek zaprosiła Rolę do programu "O co chodzi". Spotkało się to z oburzeniem internautów, którzy zarzucili jej fatalny dobór gości i radzili, by zastanowiła się dwa razy, zanim kogoś zaprosi.Nie przeszkodziło to Magdalenie Ogórek zaatakować innych dziennikarzy. Wymieniła z nazwiska dziennikarzy " seksistów ", jak ich określiła. W tweecie dziennikarki TVP padły nazwiska Tomasza Lisa Jarosława Kuźniara i Kamila Sikory. Publicystka określiła ich największymi seksistami, mizoginami i hipokrytami. Jej zdaniem okazują oni od lat wyjątkową pogardę dla płci pięknej.