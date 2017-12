Trzy Polki zaginęły w pierwszy dzień świąt. Miały spotkać się z dwoma mężczyznami

Trzy dziewczyny w wieku 17-19 lat zaginęły wieczorem w pierwszy dzień świąt. Miały spotkać się z dwoma mężczyznami. • Facebook/Kryminalna Polska

Bartosz Świderski

T

POLUB NAS NA FACEBOOKU

rzy dziewczyny z podkarpackiej wsi Tryńcza wyszły z domu wieczorem 25 października. Od tamtego czasu nie było po nich śladu. Jeden z tropów prowadzi do mężczyzn, z którymi miały się spotkać.Kolega trójki zaginionych dziewczyn w wieku od 17 do 19 lat powiedział, że w poniedziałek 25 grudnia podwiózł je na miejsce spotkania około godziny 21. – Nie zabrały ze sobą dokumentów, pieniędzy, ani żadnych rzeczy, które mogłyby wskazywać na ucieczkę – powiedział Kryminalnej Polsce . Według relacji mężczyzny , tylko jedna z dziewcząt znała się z dwoma mężczyznami w wieku 25-27 lat, których miały spotkać.Już około 1 w nocy nie można było się dodzwonić do żadnej z kobiet, bo ich telefony milczały. Do chwili obecnej żadna z zaginionych nie skontaktowała się z rodziną. Także z mężczyznami nie ma kontaktu, policjanci z Przeworska nie chcą jednak potwierdzić ich zaginięcia.źródło: Kryminalna Polska