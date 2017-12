Genialny sondaż dla Jarosława Kaczyńskiego. Okazał się absolutnie bezkonkurencyjny

Jarosław Kaczyński ma kluczowy wpływ na decyzje w państwie - wynika z sondażu dla TVN i TVN24. • Przemek Wierzchowski/Agencja Gazeta

uż dawno nie było badania, które by pokazywało tak dobre notowania Jarosława Kaczyńskiego. Ba, prezes PiS należy do najmniej lubianych polityków, często otwierał rankingi nieufności. Jednego jednak kwestionować w jego przypadku nie sposób. To wpływ na decyzje w państwie.To właśnie Jarosław Kaczyński jest osobą, która ma kluczowy wpływ na władzę w Polsce. Tak wynika z sondażu dla "Faktów" TVN i TVN24 . Respondentom zadano pytanie kto ma największy wpływ na decyzje w państwie. I lider Prawa i Sprawiedliwości okazał się absolutnie bezkonkurencyjny. Mimo że nie piastuje żadnych funkcji państwowych, aż 62 procent badanych wskazało właśnie jego. Na drugim miejscu znalazł się prezydent Andrzej Duda . Jednak przewaga lidera PiS jest ogromna, bo lokator Pałacu Prezydenckiego zyskał głosy jedynie 13 proc. respondentów.Na najniższym stopniu podium znalazł się premier Mateusz Morawiecki . Głos na niego oddało jedynie 8 proc. badanych. Dalsze miejsca to już śladowa liczba głosów, poniżej błędu statystycznego. Po 1 proc. głosów uzyskali ministrowie: sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i obrony narodowej Antoni Macierewicz źródło: TVN24