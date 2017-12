"To będzie zapisane w Niebie". O. Tadeusz Rydzyk prosi o pieniądze, by "uczynić wielkie rzeczy". • Fot. Wojciech Kardas / Agencja Gazeta

o. Tadeusz Rydzyk dyrektor Radia Maryja Chodzi o to, by nie zmarnować żadnej łaski. Gdy podejmiemy te dobre natchnienia – rosną wielkie, piękne sprawy, człowiek rozwija się prawidłowo i osiąga także Niebo.

O. dr T. Rydzyk: Razem możemy uczynić wielkie rzeczy - przekażmy 1 proc. podatku na Fundację Nasza Przyszłość https://t.co/yPKeDShB2G — Radio Maryja (@RadioMaryja) 28 grudnia 2017

ezon rozliczania się z fiskusem za rok 2017 jeszcze nie ruszył, ale na antenie Radia Maryja zapobiegliwie już teraz wyemitowano audycję o tym, jak należy prawidłowo wypełnić zeznanie PIT, by przekazać 1 proc. swojego podatku na cel dobroczynny. Oczywiście nie pozostawiono wątpliwości, jaką fundację należy wesprzeć."Gdyby milion ludzi, chociażby tylko po złotówce płaciło – to już mamy milion złotych! Niech nikt tego nie zmarnuje. To będzie zapisane w Niebie" – w ten sposób o. Tadeusz Rydzyk w audycji "Aktualności dnia" w Radiu Maryja zachęcał słuchaczy do przekazywania 1 proc. podatku na Fundację Nasza Przyszłość.Chwilę później na antenie pojawiła się dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk, aby poinstruować, jak wypełnić formularz PIT, by pieniądze z 1 proc. trafiły na właściwe konto. Zapowiedziała przy tym, że wkrótce do wydania "Naszego Dziennika" dołączony będzie specjalny druk, na którym już odgórnie wpisany będzie odpowiedni nr KRS.Trudno odmówić redemptoryście z Torunia talentów biznesowych – w ostatnich dwóch latach idą mu szczególnie dobrze . A gdy uznaje, że jakaś rządowa dotacja jest zbyt niska, nie omieszka upomnieć władzy publicznie, że dała "tylko 200 tys. zł" . Na początku roku o. Tadeusz Rydzyk znalazł się na liście najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost" – ostro jednak zaprotestował przeciw temu i... poprosił o kolejne pieniądze źródło: radiomaryja.pl