Nowe informacje ws. trakcie trójki zaginionych Polek. Internauci masowo udostępniają post

!!!!!!!!!!PILNE!!!!!!!!!! Dnia 25.12 Klaudia Bura 19l, Dominika Nagórna 18l i Ania Nagórna 17l wyszły z domu i do dziś... Opublikowany przez Spotted Grójec-Okolice na 28 grudnia 2017

ysiące internautów poruszyło zaginięcie trójki Polek w wieku 17-19 lat w pierwszy dzień świąt. Miały spotkać się z dwoma mężczyznami w wieku 25 i 27 lat. Potem ślad po nich zaginął. Kolega trójki zaginionych kobiet powiedział, że w poniedziałek 25 grudnia podwiózł je na miejsce spotkania około godziny 21. Teraz internauci masowo udostępniają na Facebooku nowe informacje.Post, którego autorką jest znajoma poszukiwanych, został udostępniony już ponad 10 tys. razy. Polki ostatni raz miały być widziane przed mostem w Tryńczy, około godziny 21.Inna osoba napisała, że dziewczyny ostatnio były widziane koło stacji bezynowej w Wólce Małkowej. Miały być w towarzystwie dwóch mężczyzn. Prawdopodobnie poruszały się z nimi fioletowym daewoo tico. Nie wiadomo jednak, czy przebywają na Podkarpaciu. Policja czeka na potencjalne informacje z innych części Polski. Rodzina nastolatek poinformowała portal Nowiny24, że dziewczyny nie były ubrane na wyjazd, nie miały też przy sobie żadnych dokumentów.– Nie zabrały ze sobą dokumentów, pieniędzy, ani żadnych rzeczy, które mogłyby wskazywać na ucieczkę – powiedział Kryminalnej Polsce mężczyzna , który podwiózł je na miejsce spotkania. Według jego relacji, tylko jedna z dziewcząt znała się z dwoma mężczyznami w wieku 24 i 27 lat, których miały spotkać. Policja poinformowała potem, że Polki z pewnością znały się z mężczyznami. Funkcjonariusze nie chcą potwierdzić, czy ich zaginięcie można zakwalifikować jako ucieczkę.Już około 1 w nocy nie można było się dodzwonić do żadnej z kobiet, bo ich telefony milczały. Do chwili obecnej żadna z zaginionych nie skontaktowała się z rodziną. Także z mężczyznami nie ma kontaktu, policjanci z Przeworska nie chcą jednak potwierdzić ich zaginięcia.Oto rysopisy Polek, które publikuje portal Nowiny 24:: szczupła budowa ciała, wzrost 165 cm, waga ok. 48 kg, włosy brązowe do ramion, oczy niebieskie. Ubrana była w czarną sukienkę do kolan, czarną kurtkę do pasa z kapturem obszytym kożuszkiem, miała szarą chustę oraz kozaki.: szczupła budowa ciała, wzrost 168 cm, waga 50 kg, włosy ciemne z jasnymi pasemkami do ramion, brązowe oczy. Ubrana była w ciemne jeansy, różową koszulkę z krótkim rękawem, czarny żakiet, kurtkę granatową powyżej kolan z kapturem z futerkiem, buty sportowe z zielonymi elementami. Miała przy sobie czarną, mała torebkę.: szczupła budowa ciała, wzrost 165 cm, waga 50 kg, długie blond włosy, piwne oczy. Ubrana była w różową sukienkę, czarną kurtkę i kozaki.Policja prosi o kontakt pod numerami (16) 64 12 310, (16) 641 24 26 lub telefonem alarmowym 997.źródło: Nowiny24