Jest akt oskarżenia przeciwko Dubienieckiemu. Chodzi o pranie pieniędzy i wyłudzenie publicznych środków

Jest akt oskarżenia przeciwko Marcinowi Dubienieckiemu, który miał wyłudzać pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. • Renata Dąbrowska/Agencja Gazeta

P

POLUB NAS NA FACEBOOKU

rokuratura Regionalna w Krakowie sporządziła akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i prania pieniędzy – informuje portal Onet. Głównym oskarżonym jest adwokat Marcin Dubieniecki, były mąż Marty Kaczyńskiej. Biuro prasowe sądu informuje, że akt oskarżenia liczy ponad 670 stron , a są w nim zawarte zarzuty przeciwko 9 osobom, w tym Dubienieckiemu. Śledztwo dotyczyło wyłudzenia kilkunastu milionów złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i prania brudnych pieniędzy w latach 2012-2015. Proceder polegał na wyłudzaniu środków na zatrudnienie niewidomych i słabowidzących.Dubieniecki miał oszukiwać, że rzekomo zatrudniał w prowadzonych przez siebie spółkach 248 niepełnosprawnych , na co miał otrzymać wsparcie 13 mln zł z PFRON. Pieniądze miały nie trafiać do niepełnosprawnych a właśnie do prowadzonych przez Dubienieckiego spółek. Chodzi o dwie firmy: Global Partners, mającą siedzibę w Warszawie oraz Financial Brothers w Krakowie.Teoretycznie spółki zatrudniały osoby chore aby wykonywały usługi finansowe , takie jak np. telepraca przy proponowaniu kredytów, kart kredytowych. PFRON przekonuje, że takie osoby były zatrudniane , a z dokumentów jasno wynika, że kwalifikowały się do dofinansowania.PFRON przelewał dofinansowanie bezpośrednio na konto niepełnosprawnych , lecz ci przekazywali je dalej na konto spółek. – Część dotacji przekazywali jako opłaty za użyczenie sprzętu, szkolenia itp. – tłumaczył "Gazecie Wyborczej" informator z prokuratury. Z doniesień wynikało, że spółki D. robiły wszystko, aby utrzymać dofinansowanie z PFRON.W tym celu miały nawiązać współpracę z fundacją "Niewidoczni", przez którą rekrutowano osoby niepełnosprawne. Oprócz tego – jak pisała "GW" – Wiktor D., prezes Global Partners i jeden z zatrzymanych (prywatnie kuzyn mec. D.), wspierał finansowo jedno ze stowarzyszeń zajmujące się aktywizacją sportową niewidzących.źródło: Onet