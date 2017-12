Tragiczny finał poszukiwań nastolatek z Tryńczy. Policja potwierdza, że w wyłowionym z Wisłoka aucie były ich zwłoki

Tragiczny finał poszukiwań zaginionych nastolatek z Tryńczy. Klaudia Bura, Anna Nagórna i Dominika Nagórna zginęły w deawoo tico, które wpadło do Wisłoka. • Fot. Facebook.com

redakcja naTemat

J

POLUB NAS NA FACEBOOKU

ak poinformowała podkarpacka policja, wstępna identyfikacja potwierdziła, iż w wyłowionym dziś z rzeki Wisłok aucie marki deawoo tico znajdowały się między innymi zwłoki zaginionych w Boże Narodzenie nastolatek z Tryńczy: Klaudii Burej, Anny Nagórnej oraz Dominiki Nagórnej.Tym samym potwierdza się czarny scenariusz, na jaki wskazywaliśmy w naTemat już w piątkowe popołudnie , gdy strażacy odnaleźli w Wisłoku pojazd, w którym ostatni raz widziano te trzy młode kobiety. Poszukiwania nastolatek rozpoczęły się między pierwszym a drugim dniem świąt Bożego Narodzenia. Miały one spotkać się z dwoma kolegami w wieku 24 i 27 lat i iść z nimi na pizzę, a potem ślad po nich zaginął. Zaangażowani w poszukiwania internauci informowali, że widzieli je w okolicach mostu w Tryńczy i na pobliskiej stacji benzynowej.Przełom w sprawie nastąpił w piątek, gdy w Wisłoku odnaleziono zatopione auto. – Udało nam się po kilku godzinach wyciągnąć samochód. Była to najtrudniejsza akcja z jaką spotkałem się podczas swojej całej służby. Samochód został wyciągnięty, dalsze czynności będzie wykonywać policja – informował kilka godzin temu przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z relacjonującym akcję portalu Strazacki.pl.Stacja RMF FM wcześniej informowała natomiast, że policjanci poszukujący Klaudii Burej, Anny Nagórnej oraz Dominiki Nagórnej przyjmowali dwa podstawowe scenariusze. Ten bardziej "optymistyczny" zakładał, że nastolatki uciekły z domu. Drugiemu przyświecało natomiast założenie, iż dziewczynom przydarzyło się coś złego. I niestety to ten scenariusz się potwierdził.źródło: Gazeta.pl