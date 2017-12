"Jestem wkur***" – powiedziała żona prezydenta Poznania. I wezwano ją na policję

Czarny Protest w 2016 roku. Manifestacja przeciwko planom zaostrzenia ustawy aborcyjnej. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak wraz z żoną Joanną Jaśkowiak. • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

Taką niespodziankę zafundował mi na odchodne Stary Rok - zostałam obwinioną z art. 141 kodeksu wykroczeń w związku z wystąpieniem w dniu 8 Marca na Strajku Kobiet. Ciąg dalszy nastąpi ... Opublikowany przez Joanna Jaśkowiak na 29 grudnia 2017

W sprawie wypowiedzi Joanny Jaśkowiak wpłynęło zawiadomienie od osoby fizycznej domagającej się ukarania za wulgaryzm w miejscu publicznym.



Jesteśmy zobowiązani w tej sytuacji przeprowadzić postępowanie i skierować sprawę do oceny sądu. https://t.co/LU3O5l8SJv — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) 29 grudnia 2017

"Jestem wkur***" – rzuciła żona prezydenta Poznania, Joanna Jaśkowiak do demonstrantów, którzy 8 marca w ramach Międzynarodowego Strajku Kobiet wyszli na ulice. Po prawie dziesięciu miesiącach otrzymała za to wezwanie na policję.– Od czasu gdy panuje nam dobra zmiana, budzą się we mnie różne uczucia. (...) Najpierw było to zdziwienie, później zaskoczenie, oburzenie, niedowierzanie, złość, wściekłość. I ostatecznie brakuje mi słów i (wyraża to – red.) chyba tylko jedno mało cenzuralne: wkurw. Jestem wkur... – wykrzyczała 8 marca Joanna Jaśkowiak, małżonka prezydenta Poznania – Jacka Jaśkowiaka I w grudniu, po prawie 10 miesiącach od czasu, gdy wypowiadała te słowa, otrzymała wezwanie na komisariat policji . Zdjęcie pisma zamieściła na Facebooku wraz z komentarzem: "Taką niespodziankę zafundował mi na odchodne Stary Rok. Ciąg dalszy nastąpi...".W rozmowie z dziennikarzami "Gazety Wyborczej", Jaśkowiak przyznała, że jest zaskoczona całą sytuacją. – Może gdyby to było od razu po demonstracji, to byłoby to dla mnie bardziej zrozumiałe – powiedziała żona prezydenta Poznania , która na komendzie ma się stawić 9 stycznia.Poznańska policja już wszczęła postępowanie, a sprawa ma zostać skierowana do sądu. – W sprawie wypowiedzi Joanny Jaśkowiak wpłynęło zawiadomienie od osoby fizycznej domagającej się ukarania za wulgaryzm w miejscu publicznym – napisał na Twitterze rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.