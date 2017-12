Jest nowy sondaż. I PiS znowu ma powody do radości, choć ze słynnych 50 procent pozostaje coraz mniej

Według najnowszego sondażu pracowni Estymator przeprowadzonego dla portalu DoRzeczy PiS jest nadal liderem. • Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

Nowy sondaż dla @DoRzeczy_pl. Sześć partii w Sejmie, ale PiS nadal z ogromną przewagą. pic.twitter.com/0ZYrz2opco — Marcin Makowski (@makowski_m) 30 grudnia 2017

Wyniki sondaż pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl, przeprowadzonego w dniach 23-24 listopada 2017. Na próbie 1077 dorosłych osób. • Fot. Screen ze Ewybory.eu

dyby wybory parlamentarne odbyły się pod koniec grudnia, to koalicja Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski wygrałaby je z poparciem 45,7 proc. – wynika z sondażu pracowni Estymator przeprowadzonego dla portalu DoRzeczy.plNa drugim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska , na którą swój głos oddałoby 23,4 proc. pytanych. Ostatnie miejsce na podium zajął ruch Kukiz'15 z 8,3 procentowym poparciem. Do Sejmu dostałyby się także: Nowoczesna (6,9 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (5,5 proc.) oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej (5,4 proc.). Z kolei progu wyborczego nie przekroczyłyby: partia Razem (2,9 proc.), Wolność (1 proc.).Gdyby wybory odbyły się pod koniec grudnia, to PiS mógłby liczyć na 265 miejsc w Sejmie. Platforma Obywatelska miałaby w nim 121 reprezentantów. W ławach zasiadłoby także: 25 posłów Kukiz'15 , 19 Nowoczesnej , 11 PSL i 8 SLD. Jeden mandat przypadłby mniejszości niemieckiej.Badanie przeprowadzono w dniach 27-28 grudnia bieżącego roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1 003 dorosłych osób, metodą CATI (wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych).W listopadowym sondażu tej samej pracowni, również dla DoRzeczy.pl, PiS uzyskało 42,8 proc. poparcia, zaś PO – 23,6 proc.źródło: "Do Rzeczy"