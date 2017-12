Złe warunki na drogach w Sylwestra i Nowy Rok! IMGW wydało ostrzeżenia dla połowy Polski

Na drogach w wielu miejscach jest bardzo ślisko. IMGW wydało ostrzeżenie. • Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta

nstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpiecznymi warunkami pogodowymi, które mają zapanować w Polsce w czasie Sylwestra i Nowego Roku. Ostrzeżenia meteorologiczne dotyczą zwłaszcza oblodzeń na drogach, które mają pojawić się na terenie aż siedmiu województw.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Oblodzenie będzie występowało w województwach: mazowieckim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. Marznące opady mogą spaść w województwie świętokrzyskim, a silny wiatr i zawieje śnieżne pojawią się w województwie podkarpackim. Podobne warunki były też wczoraj.W sylwestrową noc zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami w południowej części kraju. Na północy i wschodzie wystąpią opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna od 3°C na południu do 8°C na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat od 0°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty, południowo-zachodni.W Nowy Rok ma być pochmurno ze słabymi opadami deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 6°C na wschodzie do 10°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.źródło: IMGiW