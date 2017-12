Dekomunizacją w poetę ze Śląska. Stracił już plac, teraz mieszkańcy walczą o ulicę i szkołę

Po lewej Wilhem Szewczyk - poeta ze Śląska, a po prawej dom w którym mieszkał w Czerwionce. • Fot. Romancop / commons.wikimedia.org

W

Familiok w Czerwonce, w którym mieszkał Szewczyk • Fot. Romancop / commons.wikimedia.org

Hanna Piórecka-Nowak Rzeczniczka Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny "Dla lokalnej społeczności Wilhelm Szewczyk jest ważną postacią. Trudno nam zgodzić się na zerojedynkowe ocenianie tego zasłużonego dla Śląska człowieka. Wilhelm Szewczyk miłował Śląsk, był stąd, a jego historia, jak przyznają sami nasi mieszkańcy – była pogmatwana, jak historia tej ziemi. Ulica Szewczyka jest uhonorowaniem rozległych działań społecznych i literackich pisarza, staje się też okazją do głębszej refleksji na temat Śląska i regionu." Czytaj więcej

POLUB NAS NA FACEBOOKU

ilhelm Szewczyk to pisarz ze Śląska. W wyniku tzw. ustawy dekomunizacyjnej plac w rodzinnych Katowicach nie nosi już jego nazwiska, lecz Marii i Lecha Kaczyńskich. Mieszkańcy nie składają broni. Do walki o patrona włączają się mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn, gdzie mieszkał sam poeta – informuje "Gazeta Wyborcza".Z mapy wielu polskich miast zniknęły ulice, które nosiły dotąd nazwy patronów kojarzonych z PRL i komunizmem. To efekt tzw. ustawy dekomunizacyjnej , która nakazuje, by z przestrzeni publicznej usunąć ulice czy pomniki, które propagują komunizm czy inny ustrój totalitarny.I 13 grudnia wojewoda Jarosław Wieczorek zmienił nazwę katowickiego Placu Szewczyka na Plac imienia Marii i Lecha Kaczyńskich. Jak podaje " Gazeta Wyborcza" , domagał się tego Instytut Pamięci Narodowej , który stwierdził, że Szewczyk pracował w Wydziale Informacji i Propagandy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, był członkiem Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, a później Komitetu Wojewódzkiego PZPR i Egzekutywy KW PZPR. Ponadto, przez 20 lat zasiadał w Sejmie PRL.Decyzja wojewody nie spodobała się mieszkańcom regionu. Rada miejska podjęła uchwałę, by zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Co z tego wyniknie? Zobaczymy, choć szanse są nikłe, bo wcześniej nikt o zdanie mieszkańców nie pytał Decyzja wojewody dotycząca Katowic zaniepokoiła też mieszkańców położonej niedaleko Czerwionki-Leszczyny. Tam właśnie mieszkał poeta i został uhonorowany w wielu miejscach. – Wiluś mieszkał w tych samych familokach, gdzie moi dziadkowie. Mieszkańcy Czerwionki są głęboko zaniepokojeni i oburzeni decyzją wojewody. Mamy przecież u siebie Zespół Szkół im. Wilhelma Szewczyka, a także konkurs poetycki „O Złote Cygaro Wilhelma” i wiele innych inicjatyw. Ciekawe, co z nimi teraz będzie? – pyta w rozmowie z "Wyborczą" Aleksander Pyszny, dyrektor SP nr 8.Pod znakiem zapytania stoi też ulica Szewczyka w Czerwonce. Jest coś na rzeczy, bo jak podaje "Wyborcza" – "19 grudnia do magistratu wpłynęło pismo ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z pytaniem, jakie wydarzenie upamiętnia ta ulica oraz kto i kiedy nadał jej nazwę". Rzecznika przyznaje, że jeszcze w maju jego ulica nie była zapisana, jaka ta do zmiany.Przypomnijmy, że podobne kontrowersje wzbudziła ulica 8 Marca, którą chciano zdekomunizować w Kędzierzynie-Koźlu Źródło: katowice.wyborcza.pl