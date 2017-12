Politycy zjednoczeni od lewa do prawa. Posłowie PO, Kukiz'15 i PiS nagrali wspólny film i apelują o ważną rzecz

Dominik Tarczyński Poseł PiS

"Wiele zwierząt naprawdę traci życie ze względu na lęk, jest przerażonych. Także jeżeli chcecie zrobić coś dobrego dla zwierząt, i nie tylko, proszę, nie używajcie fajerwerków. To nie jest to co jest najważniejsze, najważniejsze jest to, żebyśmy razem przebywali. Wystarczą takie małe konfetti w domu, a wiele zwierząt i stworzeń będzie zadowolonych. Zachęcam!"