Biedroń staje przeciwko PiS. Jego miasto nie wystraszyło się rządu i pomoże mieszkańcom w spełnieniu marzeń o dzieciach

Na ostatniej sesji władze Słupska zdecydowały, że będą finansować pogram leczenia niepłodności metodą in vitro. • Fot. Bartosz Banka / Agencja Gazeta

rezydent Słupska Robert Biedroń, znów postawił się rządowi Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski. W ciągu czterech kolejnych lat słupski magistrat będzie finansować leczenie niepłodności metodą in vitro. Pomoc od ludzi Biedronia uzyska aż 178 par.In vitro to metoda krytykowana i zwalczana przez rządowych specjalistów. Bartosz Arłukowicz z Platformy Obywatelskiej ostrzegał niedawno, że rząd pracuje nad specjalną ustawą, dzięki której będzie karać niepokorne samorządy finansujące programy in vitro. Jednak do grona miast, które stanęły okoniem rządowi właśnie dołączył Słupsk Na ostatniej sesji w 2017 roku słupscy radni przyjęli, że w nowym roku zostanie opracowany miejski program polityki zdrowotne w zakresie przeciwdziałania skutkom niepłodności. Jednym z argumentów za wsparciem słupskich par był fakt, że rządowy program został zakończony.Miasto Roberta Biedronia będzie finansować leczenia metodą in vitro w latach 2018-2022. Zakłada się, że pomoc otrzyma 178 par. Dopiero po opracowaniu programu znany będzie pełen koszt wsparcia procedury.źródło: TVN24