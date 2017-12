Zaskakujący wątek w sprawie nastolatek z Tryńczy. To jasnowidz wskazał miejsce ich śmierci, pomylił się tylko o 180 m

Jasnowidz Krzysztof Jackowski miał wydatnie pomóc w rozwikłaniu sprawy nastolatek z Tryńczy. Wskazał on miejsce ich śmierci z dokładnością do 180 m. • Fot. Przemyslaw Kozlowski / Agencja Gazeta

29 grudnia 2017

ojawia się nieoczekiwany wątek w sprawie śmierci dziewczyn z Tryńczy. Jak się okazuje, matka jednej z nastolatek o pomoc w rozwikłaniu sprawy poprosiła najsłynniejszego polskiego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego. I mężczyzna twierdzący, że posiada nadprzyrodzone zdolności przy wskazaniu miejsca śmierci nastolatek pomylił się jedynie o kilkaset metrów.– Wczoraj wieczorem zwróciła się do mnie rodzina jednej z dziewczynek. Przysłała mi trzy zdjęcia – tłumaczy Krzysztof Jackowski na opublikowanym niedawno nagraniu. Rodzina wysłała mu fotografię z nadzieją, że dziewczyny wciąż żyją i tylko uciekły na imprezę. Jasnowidz nie miał jednak dobrych informacji – Kiedy przyjrzałem się tym zdjęciom, doznałem przygnębienia – zdradza.Jackowski wspomina, iż szybko nabrał przekonania, że coś strasznego się stało. Ujrzał, iż dziewczyny jechały wzdłuż rzeki polną drogą. Widział też, że podróżujący byli ściśnięci w małym aucie, które nagle podbiło na wyboju. Następnie Jackowski wydrukował mapę z okolic, którymi przepływa Wisłok i zaznaczył kilka punktów na mapie, którą wysłał rodzinie.Rano bliscy zaginionych wraz z policjantami i strażakami poszli na miejsce. Nawet wówczas mieli nadzieje, że jasnowidz się myli . – Właściwie te poszukiwania zaczęły się w tym rejonie, bo wskazałem to miejsce – przekonuje jasnowidz. Przyznaje co prawda, że pomylił się o... 180 metrów. – Proszę sobie wyobrazić, co ja czułem wieczorem. Kiedy mówiłem matce i ojcu, że oni nie żyją – stwierdza.W wodach Wisłoka śmierć poniosło pięć osób . Oprócz wspomnianych dziewczyn, zginęli także kierowca i pasażer daewoo tico. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było utonięcie. Auto prawdopodobnie wcześniej dachowało.