Ważne komunikaty PiS w sprawie polityki wobec uchodźców. To reakcja na słowa ojca premiera Mateusza Morawieckiego

Jarosław Kaczyński pogroził palcem? Beata Mazurek, rzeczniczka PiS wydała jednoznaczne oświadczenie. • Fot. Sławomir Kamiński/ Agencja Gazeta

O

W tej sytuacji ja wciaz czekam na oficjalne odciecie sie premiera od slow ojca i jako wyborca jednak PIS czuje sie zlekcewazona tym, ze premier osobiscie nie ucial w mediach spekulacji na ten temat. Nie byloby calej afery. Mam jednak wrazenie, ze ktos tu robi z nas glupich. — Anna (@Anna_Tweeterowa) 30 grudnia 2017

Pani Beato, mam nadzieję, że takie samo stanowisko jak PiS ma rząd i pan Premier @MorawieckiM ... jak również, że ostatnie "newsy" o korytarzach humanitarnych to tylko czcze gadanie panów Gowina, Bielana Kornela Morawieckiego, Petrosa Tovmasyana...itd...? — Kalinka (@KalinkaA5) 30 grudnia 2017

Czekam aż te słowa wypowie Premier Mateusz Morawiecki! — Marek Malman (@mmarfish) 30 grudnia 2017

Pani Beato, mam do Pani kilogramy sympatii, ale ten wpis jest spóźniony o kilka dni. — Jarosław Orłowski (@jaorlowski) 30 grudnia 2017

Ważne oświadczenie, stanowisko rządu i Premiera Mateusza Morawieckiego https://t.co/cwBCEgAQm7 — Joanna Kopcińska (@j_kopcinska) 30 grudnia 2017

POLUB NAS NA FACEBOOKU

statnia głośna wypowiedź ojca Mateusza Morawieckiego ewidentnie zaniepokoiła wierchuszkę Prawa i Sprawiedliwości. Świadczy o tym sobotni komunikat rzeczniczki partii rządzącej Beaty Mazurek. PiS stanowczo odcina się w nim od poglądów Kornela Morawieckiego na temat uchodźców. Dla wielu wyborców PiS to jednak tłumaczenie spóźnione. Chcieliby oni, aby premier osobiście zdementował słowa ojca.Komunikat jest jednoznaczny. Przesłanie również wydaje się oczywiste. Ojciec Mateusza Morawieckiego nie jest od decydowania w sprawach uchodźców . "Wypowiedzi polityków nienależących do PiS pozostają prywatnymi opiniami i w żadnym stopniu nie reprezentują klubu partii" – czytamy w piśmie autorstwa Beaty Mazurek.Chodzi oczywiście o wypowiedź Kornela Morawieckiego - ojca obecnego premiera - o konieczności wywiązania się Polski ze zobowiązań w sprawie uchodźców. Morawiecki chce ich przyjmować w Polsce, a to wywołało trzęsienie ziemi w szeregach Prawa i Sprawiedliwości . Sympatycy "dobrej zmiany" obawiają się, że ojciec wpłynie na swojego syna premiara. Beata Mazurek uspokaja jednak, że "stanowisko w sprawie przyjmowania imigrantów z Afryki oraz Bliskiego i Środkowego Wschodu pozostaje niezmienne".Widać, że komunikat rzeczniki partii był skierowany do odpowiedniego adresata. Głos zabrał też Mateusz Morawiecki.