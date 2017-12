To ma być "mocne i ważne" wystąpienie Andrzeja Dudy. Pada przy tym istotna data

"Mocne i ważne" wystąpienie Andrzeja Dudy zapowiada na 11 stycznia prezydencki minister Krzysztof Szczerski. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

11 stycznia prezydent @AndrzejDuda wygłosi ważne programowe wystąpienie dotyczące polityki zagranicznej – szef gabinetu prezydenta @KSzczerski dla @PAPinformacje pic.twitter.com/ARbon8J6B3 — PAP (@PAPinformacje) 31 grudnia 2017

o najpewniej będzie tuż po spodziewanej na początku stycznia rekonstrukcji rządu. Na 11 stycznia prezydent Andrzej Duda planuje przemówienie w sprawie polskiej polityki zagranicznej. Jak zapowiedział szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski w rozmowie z Polską Agencją Prasową, będzie to wystąpienie "mocne i ważne".Z zapowiedzi prezydenckiego ministra wynika, iż wystąpienie Andrzeja Dudy będzie dotyczyło m.in. pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz aktywności Polski w Radzie Bezpieczeństwa. Wspomniana pozycja Polski w UE zmieniła się znacznie tuż przed świętami Bożego Narodzenia, gdy Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu art. 7.1 traktatu UE wobec naszego kraju. Od tego momentu trwają spekulacje, jakie konsekwencje ruch KE może mieć dla wszystkich Polaków oraz na kogo może liczyć polski rząd w tym sporze Wystąpienie prezydenta zapewne nie przypadkiem zapowiedziano dopiero na 11 stycznia, czyli ponad trzy tygodnie po decyzji KE. Można się spodziewać, że Andrzej Duda będzie przemawiał już w nieco zmodyfikowanej sytuacji politycznej. Świeżo upieczony szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski zapowiadał niedawno, że r ekonstrukcji rządu należy się spodziewać "między świętem trzech, a sześciu króli" . Niemal pewne, że w wyniku tych zmian fotel utraci krytykowany nawet we własnym obozie politycznym minister Witold Waszczykowski. Jako jeden z najpoważniejszych kandydatów na stanowisko szefa MSZ jest zaś... zapowiadający prezydenckie przemówienie Krzysztof Szczerski. "Kwestie działań Prezydenta Andrzeja Dudy na forum Unii Europejskiej rozstrzygnięte będę we współpracy z premierem Mateuszem Morawieckim" – zapowiedział tymczasem szef gabinetu prezydenta.źródło: prezydent.pl