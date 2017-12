Siostry Godlewskie nie przejęły się falą hejtu. Udzieliły pierwszego wywiadu, w którym zdradziły "artystyczne" plany

Klip sióstr Godlewskich ma już w internecie, łącznie z przeróbkami i reprodukcjami, 8 mln wyświetleń. • KoDi Games/YouTube

Bartosz Świderski

S

Siostry Godlewskie w DDTVN Koniec roku, jeśli chodzi o polski internet, należał niewątpliwie do nich. Marcin Sawicki spotkał się z Moniką "Esmeraldą" i Małgorzatą Godlewskimi! http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/siostry-godlewskie-hit-czy-kit,249686.html Opublikowany przez Dzień Dobry TVN na 31 grudnia 2017

POLUB NAS NA FACEBOOKU

iostry Esmeralda i Małgorzata Godlewskie podbijają polski internet. Jeszcze kilka tygodni temu mało kto o nich słyszał, dziś cieszą się w sieci niesamowitą popularnością. Osiągnęły na YouTubie 8 mln wyświetleń. Właśnie wystąpiły w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziały o kulisach ogromnej popularności.Siostry Godlewskie nabijają miliony wyświetleń kontrowersyjną interpretacją przeboju "Pada śnieg", który 19 lat temu zaśpiewało cudowne dziecko polskiego popu, Krzysztof Antkowiak w duecie z Edytą Górniak. Teraz – dzięki między innymi wątpliwej jakości wykonania świątecznego przeboju – siostry Esmeralda i Małgorzata Godlewskie stały się rozpoznawalne. Siostry Godlewskie w programie "Dzień Dobry TVN" po raz pierwszy obszerniej opowiedziały o sobie. Jak zdradziła Monika Godlewska, "Esmeralda" jest tylko jej scenicznym pseudonimem. Marcin Sawicki zauważył, że spotkało je coś nadzwyczajnego, czyli 8 milionów wyświetleń klipu w internecie, łącznie z przeróbkami i reprodukcjami. Siostry odniosły się do negatywnych komentarzy na temat wykonania piosenek i wyglądu (powiększone usta). – Nie możemy się poddać po lawinie nienawiści i hejtu. Musimy być silne, a siłę czerpiemy przede wszystkim od siebie. Nasza siostrzana siła dodaje nam niezwykłej mocy – zdradziła "Esmeralda" Godlewska."Esmeralda" ujawniła najbliższe plany zawodowe duetu. Dotyczą branży muzycznej . Nie będą to jednak kolędy. Siostry zdają sobie sprawę, że mają wiele do nadrobienia pod względem wokalu, choreografii czy wizerunku. – Skoro już wystąpiłyśmy w kolędowaniu, to jest pomysł na branżę muzyczną – powiedziała. – Spotkało nas wprawdzie 90 procent hejtów, ale chcemy dać przykład innym osobom, by się nie poddawały – argumentowała Małgorzata Godlewska.Zdradziła też, że jest z zawodu jest pielęgniarką i po jej występach pojawiły się ze strony internautów groźby odebrania prawa do wykonywania zawodu. – To jest bardzo przykre – podsumowała. Chcą, by nie oceniać ich po wyglądzie. – Czy gdybym nie miała rąk i nóg, ludzie też by się ze mnie śmiali?! – pytała Małgorzata Godlewska. Jak zaznaczyły, to kobiety krytykują je zdecydowanie częściej. – To przykre, bo mamy tyle pięknych kobiet w naszym kraju i powinnyśmy się nawzajem wspierać, a nie krytykować – zauważyła Esmeralda.Zdaniem publicysty Tomasza Stawiszyńskiego, który także wypowiedział się dla Dzień Dobry TVN, siostry Godlewskie doskonale odnajdują się w internetowej rzeczywistości, bo potrafią zagrać na nutach, które oddziałują na publiczność.Siostry właśnie wypuściły kolejną "przeróbkę", tym razem z okazji Sylwestra.Estetyczne doznania związane z występami sióstr Godlewskich to jedno. Ale reakcje internautów – drugie. Pisaliśmy o tym, że prowokujące dokonania artystyczno-wizualne mogą uświadomić jedno: że niektórzy z nas tylko czekają na to, by w anonimowych komentarzach dołożyć komuś , kogo z jakiegoś powodu uważają za gorszego.źródło: Dzień Dobry TVN