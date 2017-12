Zaskakująca szczerość doradcy Andrzeja Dudy. Opowiedział o trudnych relacjach z Macierewiczem

Zimna wojna pomiędzy Antonim Macierewiczem a Andrzejem Dudą trwa już od wielu miesięcy i nic nie wskazuje, by ich porozumienie było możliwe. • Kuba Atys/Agencja Gazeta

ie ustają spekulacje w sprawie ewentualnej dymisji Antoniego Macierewicza. Gdyby zależała ona wyłącznie od Andrzeja Dudy, byłaby pewna. Dziś swoją cegiełkę dołożył do konfliktu polityków w "Kawie na ławę" prezydencki doradca Andrzej Zybertowicz. Andrzej Zybertowicz powiedział w TVN24 , że relacje prezydenta z Antonim Macierewiczem są trudne. – Po pierwsze, na poziomie osobowościowym nie ma chemii między panami, po drugie, na poziomie konstytucyjnym jest wpisane napięcie – wyznał prezydencki doradca. Według doradcy Andrzeja Dudy , choć prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnym, to jednak nie ma instrumentów, by to zwierzchnictwo mogło być realizowane.Instrumenty te, zdaniem Zybertowicza, posiada Antoni Macierewicz. – Jeśli konstytucyjna niespójność napotyka na sytuację, kiedy między dwoma wybitnymi politykami nie ma chemii, to powstają pola sporów – nie owijał w bawełnę Zybertowicz.W ostatnich dniach konflikt pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Obrony Narodowej znów przybrał na sile. Według ustaleń "Faktu" Antoni Macierewicz mógł próbować zablokować wizytę Andrzeja Dudy u polskich pilotów w Kuwejcie. Wcześniej głośno było między innymi o pozbawieniu dostępu do informacji niejawnych generała Kraszewskiego , który według najnowszych ustaleń mógł być bezprawnie inwigilowany przez oficerów SKW.źródło: TVN24