Nie zdziwcie się, jadąc na imprezę sylwestrową w Warszawie. Po 21. pod samą scenę metrem wcale tak łatwo nie dotrzecie

ielka scena stoi na placu Bankowym, tuż przy stacji metra Ratusz Arsenał. Od kilku dni warszawskie media grzmią, że najlepiej wybrać się na imprezę komunikacją miejską. Więcej ma być autobusów oraz tramwajów niektórych linii, również metro ma kursować przez całą noc. Ale – z jednym istotnym wyjątkiem, który dla wielu chętnych do sylwestrowej zabawy, może być pewnym utrudnieniem. Dlatego pamiętajcie, żeby nikt nie był zaskoczony: metrem pod samą scenę tak łatwo nie dojedziecie.O czym warto wiedzieć? Po pierwsze w centrum Warszawy dla ruchu mają być zamknięte niektóre ulice. Od godziny 15 do 5 rano nie przejedziemy ul. Marszałkowską i przez plac Bankowy pomiędzy ulicą Królewska a al. Solidarności. Zamknięta ma być też ul. gen. W Andersa od al. Solidarności do ul. Nowolipki oraz al. Solidarności pomiędzy al. Jana Pawła II a Wisłostradą.Po drugie trasy wielu autobusów i tramwajów zostają zmienione, o czym na swojej stronie informuje ZTM . Podobnie jak o tym, że od 1 stycznia prowadzący pojazd nie będzie sprzedawał biletów, co też dla wielu może być przydatną informacją na sylwestrową noc.Wreszcie metro . Ma kursować całą noc, ale z wyłączeniem stacji Ratusz Arsenał. W metrze wiszą komunikaty, które o tym przypominają, ale gdy pojawia się komunikat głosowy, po twarzach widać, że wielu pasażerów słucha z zaskoczeniem.Dlatego przypominamy – od godz. 21.00 w Sylwestra do 1 stycznia ok. godz. 2.00 w nocy zamknięta będzie stacja metra Ratusz Arsenał i w tym czasie pociągi nie będą się na niej zatrzymywać. Pod samą scenę metrem po godzinie 21. podjechać się zatem nie da.