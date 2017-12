Fantastyczny wyczyn Polaka. Zajął ostatnie miejsce, ale jego zjazd powinno się pokazywać wszystkim

Występ Pawła Babickiego powinno pokazywać się wszystkim młodym sportowcom, w celu wykształcenia w nich ducha walki. • Eurosport/YouTube

olski zawodnik Paweł Babicki "zwyciężył" w niechlubnej klasyfikacji podczas zawodów Pucharu Świata we włoskim Bormio. Uplasował się na samym końcu stawki. Nie to było jednak najważniejsze. Do historii przeszedł bowiem dzięki niesamowitemu wyczynowi.W internecie krąży nagranie, które pokazuje przejazd Polaka . Wszystko zaczyna się normalnie, Babicki z rozmachem zaczyna swój zjazd jak każdy inny zawodnik i żwawo mija kolejne zakręty na trasie. Podczas kolejnego z nich wypada poza trasę przejazdu, spada mu narta. To koniec? Nic bardziej mylnego.Babicki nie poddaje się i dzielnie jedzie dalej. Wraca na tor na jednej narcie! W pewnym momencie odpycha się na nodze bez narty, niczym na hulajnodze, a na zakrętach manewruje nią w powietrzu tak, by wyrabiać się na zakrętach. I nieważne, że ostatecznie zajął ostatnie miejsce w zawodach Pucharu Świata. Pokazał bowiem ducha walki, za co dostał od kibiców gromkie owacje. I nic nie szkodzi, że na koniec, już hamując, zaliczył jeszcze spektakularny upadek, a spiker nieco się z niego podśmiewał.Cały zjazd Polaka można zobaczyć na poniższym filmie . Internauci są zachwyceni jego hartem ducha.