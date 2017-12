"To naprawdę napisał wicemarszałek Sejmu?". Brudziński nazwał uchodźców napalonymi byczkami i wywołał burzę

Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński nie raz swoimi wpisami wywołał burzę na Twitterze. • Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

N

Ponoć po nowym roku ma w Polsce zabraknąć róż, wszystkie róże w UE wykupują na gwałt feministyczne aktywistki w Niemczech.Szykują się do rozdawania ich po Sylwestrze młodym napalonym byczkom zwanymi "uchodźcami" którzy znów mogą poczuć się "sprowokowani" do sylwestrowych gwałtów. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) December 30, 2017

Przeglądam po całym dniu Twittera i nagle wpis wicemarszałka sejmu. Bo przecież nikt nie włamał się @jbrudzinski na konto, prawda? pic.twitter.com/ivVHLrp84r — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) December 30, 2017

Tak tylko przypomnę, że autor tego tweeta to wicemarszałek Sejmu.



A potem dziwimy się, że opinie na temat Polski w cywilizowanym świecie są - delikatnie mówiąc - nienajlepsze... pic.twitter.com/N4tRdOIodn — Przemysław Henzel (@PrzemekHenzel) December 30, 2017

Mieszkam 150 km od Berlina,mam dwie córki,kiedyś z moją narzeczoną, dziś żoną jeździliśmy na Sylwestra do stolicy Niemiec.Poruszony tym nagraniem https://t.co/SamUWJjbJn i przerażony, że kiedyś tacy "dżentelmeni" mogą zawitać do mojego miasta i zagrozić kobietom które kocham 1) — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) December 31, 2017

2) napisałem tłita nazywajac tychże "dżentelmenów" "napalonym byczkami". Hejt ze strony wszystkich #totalsów mało mnie wzruszył,ale zostałem skarcony przez człowieka i Redaktora którego dążę olbrzymim szacunkiem, dlatego wszystkich oburzonych momi wpisem, nie z racji politycznej — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) December 31, 2017

3) poprawności,(żeby nie powiedzieć terroru) ale z racji niestosowności takich słów w ustach wicemarszałka #SejmRP chcę przeprosić. To co przystoi wzburzonemu mężowi czy ojcu nie powinno padać ze strony osoby publicznej. Dlatego raz jeszcze PRZEPRASZAM a Redaktorowi KW, dziękuję. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) December 31, 2017

ie pierwszy raz wicemarszałek Sejmu napisał w sieci coś, co wywołało ogromne emocje wśród internautów. Ale teraz wydaje się, że mocno przesadził. Wielu nie może uwierzyć, że takie słowa napisała osoba, która piastuje tak ważną funkcję w państwie. On sam, broniąc jeszcze w paru w tweetach swoich racji, w zaskakujących słowach przeprosił...Pamiętacie, jak wicemarszałek Sejmu jechał nad morze? Jego podróż na wakacje śledziły na Twitterze setki Polaków, a on pisał: "Tankujemy i kawkujemy tylko na POLSKICH stacjach". Wrzucał zdjęcia kanapek, chwalił się, że jest Januszem i lubi jajka.Wtedy było śmiesznie, teraz zrobiło się niesmacznie. Tym razem wicemarszałek Sejmu nawiązał do ataków na tle seksualnym, o których głośno było po pamiętnym Sylwestrze w Kolonii dwa lata temu. Już po tym tweecie się zagotowało, a potem było ich jeszcze kilka. Joachim Brudziński napisał następujące słowa: "Ponoć po nowym roku ma w Polsce zabraknąć róż, wszystkie róże w UE wykupują na gwałt feministyczne aktywistki w Niemczech.Szykują się do rozdawania ich po Sylwestrze młodym napalonym byczkom zwanymi "uchodźcami" którzy znów mogą poczuć się "sprowokowani" do sylwestrowych gwałtów".Wywołał szok. "Rzutem na taśmę wicemarszałek sejmu chce wskoczyć na podium w kategorii #najgłupszytweetroku" – skomentował Borys Budka.Ale to nie był koniec. Joachim Brudziński dalej szedł w zaparte, w kolejnym tweecie tłumaczył, że mieszka 150 km od Berlina , ma dwie córki, i jest przerażony, że kiedyś tacy "dżentelmeni" mogą zawitać do jego miasta i zagrozić kobietom, które kocha. Tu przytoczył pewne nagranie, sprzed dwóch lat, którym był poruszony – uchodźcy narzekają na nim, że "bez seksu puchną im jądra".A potem postanowił przeprosić. "To co przystoi wzburzonemu mężowi czy ojcu nie powinno padać ze strony osoby publicznej" – napisał. Najwyraźniej ktoś mu to uświadomił.