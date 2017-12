O tych dwóch sprawach powinniście wiedzieć, zanim obejrzycie "Despacito" w TVP

Kadr z hitu Luisa Fonsiego "Despacito". • Screen/YouTube

@TVP Kiedy będziecie oglądać występ Luis Fonsi w #Zakopane, proszę pamiętajcie na obywateli jego kraju Puerto Rico, którzy się zmagają z konsekwencjami hurykanu. Strona gdzie możecie pomóc https://t.co/1n2d7cch2B

Szczęśliwego Nowego Roku 2018 z muzyką latino! — HANI (@ainahhanai) 30 grudnia 2017

ajwiększą gwiazdą Sylwestra z Telewizją Polską w Zakopanem będzie Luis Fonsi, znany z absolutnego szlagieru tego lata, "Despacito". To jego udziałem w prestiżowej imprezie pochwalił się prezes TVP Jacek Kurski słowami "Despacito. Mamy to!", zaznaczając, że wykonawca hitu 2017 roku wybrał Zakopane i TVP z wielu propozycji, które miał.Na występ Fonsiego w Zakopanem zwróciła uwagę internautka, która napisała, żeby pamiętać o obywatelach jego kraju Puerto Rico, którzy zmagają się z konsekwencjami huraganu. Pomóc ofiarom klęski żywiołowej można śledzić na tej stronie . Dodajmy, że internetową zbiórkę crowdfundingową zorganizował właśnie Luis Fonsi. Ofiarom pomagają też między innymi piosenkarze Ricky Martin i Nicky Jam – informuje NBC News.Udział autora Despacito wywołał ogromne emocje. Za występ miał zażądać gigantycznej kwoty 450 tys. złotych. Według informacji WP, Jacek Kurski nie zważając na kiepską sytuację finansową TVP , rozpaczliwie szukał sukcesu i dlatego zdecydował się wyłożyć królewską gażę za występ.Podobno pomógł "politycznie zaangażowany sponsor". Dodatkowo, jak czytamy w piśmie Telewizji Polskiej przesłanym do Wirtualnej Polski , zgodnie z zawartym z Luisem Fonsi kontraktem podczas jego występu obowiązuje zakaz robienia artyście zdjęć.